„Putler, nadszedł twój czas”. Hakerzy z grupy Anonymous ostrzegają

„Wiadomość do Władimira Putina: Niedługo poczujesz gniew wielu hakerów na całym świecie” – napisali w poniedziałek wieczorem na Twitterze hakerzy z grupy Anonymous.

„Putler nadszedł twój czas. Światła, kamera, akcja!” – napisała grupa.



W niedzielę w nocy aktywiści Anonymous ogłosili na Twitterze, że zablokowali dostęp do szeregu rządowych stron internetowych Rosji i Białorusi.



Meta Platforms, spółka matka Facebooka, poinformowała, że ograniczy na swoich platformach w Unii Europejskiej dostęp do rosyjskiej telewizji mediów RT i portalu Sputnik, będących tubami propagandowymi Kremla. Wcześniej w poniedziałek premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii zaapelowali do koncernów internetowych o zablokowanie stron rządów Rosji i Białorusi, a także mediów państwowych i osobistych profili liderów tych państw w odpowiedzi na poprzedzoną falą dezinformacji agresję na Ukrainę.





Kłamstw Kremla

źródło: pap

; teraz Moskwa stara się szerzyć kłamstwa, zamęt i wątpliwości dotyczące tego, co naprawdę się dzieje, a jej celem jest podkopanie jedności demokratycznego świata oraz próba wytłumaczenia” – napisano w dokumencie podpisanym przez premierów: Polski, Litwy Ingridę Szimonyte, Łotwy Kriszjanisa Karinsza i Estonii Kaję Kallas.„Platformy internetowe nie mogą być wykorzystywane do tego, by te stacje omijały nałożone przez państwa restrykcje” – ostrzegli szefowie rządów.W sobotę YouTube zdecydował o ograniczeniu dostępu do platformy wideo kilku rosyjskim nadawcom, w tym państwowej telewizji RT będącej tubą propagandową Kremla.