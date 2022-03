Prezydent Ukrainy: Nie ma oczekiwanego wyniku rozmów z Rosją [WIDEO]

Ukraina nie uzyskała jeszcze oczekiwanego wyniku rozmów z Rosją – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałkowym przemówieniu wideo. Ocenił też, że nadszedł czas, aby rozważyć wprowadzenie na całym świecie strefy zakazu lotów dla rosyjskich samolotów i helikopterów oraz zamknąć porty dla rosyjskich statków w odpowiedzi na ostrzał ukraińskiego miasta Charków.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



– Na razie nie ma takiego rezultatu rozmów, jaki chcielibyśmy uzyskać. Rosja zajęła stanowisko, zrobiliśmy kontrapunkty – żeby zakończyć wojnę. Otrzymaliśmy pewne sygnały. Kiedy nasza delegacja wróci do Kijowa, przeanalizujemy, co usłyszeliśmy, a następnie zdecydujemy, jak podejść do drugiej rundy rozmów – powiedział Zełenski.



Podkreślił, że w czasie poniedziałkowych negocjacji z delegacją rosyjską prowadzone były bombardowania ukraińskich miast.



– Rosja stara się wywierać presję w prosty sposób. Niech nie traci na to czasu, nie akceptujemy takiej taktyki. Uczciwe negocjacje mogą się toczyć tylko wtedy, gdy jedna ze stron nie atakuje drugiej ogniem rakietowym – powiedział ukraiński prezydent.





Ataki na Kijów

źródło: pap

Dodał, że Kijów jest głównym celem armii rosyjskiej. – Dla wroga Kijów jest kluczowym celem. Dlatego stolica jest stale zagrożona. Chcą zniszczyć elektrownię i sprawić, że nasze miasto będzie pozbawione światła – wskazał.– zapewnił.Ocenił także, że nadszedł czas, aby rozważyć wprowadzenie na całym świecie strefy zakazu lotów dla rosyjskich samolotów i helikopterów oraz zamknąć porty dla rosyjskich statków w odpowiedzi na rosyjski ostrzał ukraińskiego miasta Charków. Wskazał, że ostrzał Charkowa jest zbrodnią wojenną, którą powinien zająć się międzynarodowy trybunał karny.– Należy zamknąć dostęp do wszystkich portów, kanałów i wszystkich lotnisk świata dla takiego państwa – oznajmił.Nie określił, w jaki sposób i przez kogo miałby być egzekwowany ten zakaz. Dodał, że w ciągu ostatnich pięciu dni Rosja przeprowadziła 56 uderzeń rakietowych i wystrzeliła 113 pocisków manewrujących na Ukrainę.Zełenski podkreślił także, że państwo, które popełnia przestępstwo wobec obywateli, nie powinno być członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent podpisał rozporządzenie o ruchu bezwizowym dla zagranicznych ochotników, którzy chcą wesprzeć ukraińskie wojska w walce z siłami Rosji.