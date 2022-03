Rosjanie oskarżani o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Jest reakcja MTK

Naczelny prokurator MTK Międzynarodowego Trybunału w Hadze planuje wszcząć śledztwo w sprawie prawdopodobnych zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości na Ukrainie. Przekazał, że ma to nastąpić „najszybciej jak to możliwe”.

Na Kijów spadł pocisk balistyczny Iskander Na Kijów spadł pocisk balistyczny Iskander; informacje o dokładnym miejscu i ofiarach są ustalane – poinformował w poniedziałek przedstawiciel MSW... zobacz więcej

RAPORT – Wojna na Ukrainie



Prokurator Karim Khan napisał w oświadczeniu, że śledztwo będzie dotyczyło domniemanych zbrodni popełnionych przed rosyjską inwazją, ale dodał, że „biorąc pod uwagę rozwój konfliktu w ostatnich dniach chcę, aby śledztwo to obejmowało również wszelkie nowe domniemane zbrodnie podlegające jurysdykcji mojego urzędu, które zostały popełnione przez którąkolwiek ze stron konfliktu na jakiejkolwiek części terytorium Ukrainy”.





Wstępne śledztwo

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, IAR

Trybunał przeprowadził już wstępne śledztwo w sprawie przestępstw związanych z brutalnym tłumieniem proeuropejskich protestów w Kijowie w latach 2013-14 przez prorosyjską administrację ukraińską oraz zarzutów o zbrodnie na zaanektowanym przez Rosję Krymie w 2014 r. i wschodniej Ukrainie, gdzie Rosja wspiera rebeliantów od 2014 r.Khan podał, że teraz. Dodał, że będzie nadal monitorować rozwój wydarzeń na Ukrainie, gdzie pojawiły się doniesienia o ofiarach cywilnych, i wezwał do „powściągliwości i ścisłego przestrzegania obowiązujących zasad międzynarodowego prawa humanitarnego”.Prezydent Ukrainypowiedział w poniedziałek, że ostrzał Charkowa przez wojska rosyjskie jest zbrodnią wojenną, którą powinien zająć się międzynarodowy trybunał karny. Mer miasta Ihor Terechow oświadczył, że atak na Charków to niszczenie narodu ukraińskiego.Ambasador Ukrainy przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Oksana Markarowa po spotkaniu z członkami Kongresu USA powiedziała, że Rosja podczas ataku na Ukrainę użyła bomby próżniowej, która została zakazana przez konwencję genewską.Wybuch bomby próżniowej, zwanej też termobaryczną, powoduje falę uderzeniową silniejszą niż tradycyjna bomba tej samej wielkości. Jest przeznaczona głównie do zwalczania pojazdów pancernych. Rosjanie zrzucili ją miedzy innymi na miasto Ochtyrka leżące w obwodzie sumskim w północno-wschodniej Ukrainie.