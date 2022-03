Rzeczniczka Białego Domu: Wojny nuklearnej nie można wygrać [WIDEO]

Stany Zjednoczone nie widzą powodu do zmiany poziomu własnej gotowości obronnej w reakcji na rozkaz prezydenta Rosji Władimira Putina, by postawić siły nuklearne w stan gotowości – powiedziała rzeczniczka prasowa Białego Domu Jen Psaki.

Biden o groźbie wybuchu wojny nuklearnej Prezydent USA Joe Biden stwierdził w poniedziałek, że Amerykanie nie powinni się obawiać, że wybuchnie wojna nuklearna. Uczynił to nazajutrz po... zobacz więcej

RAPORT – Wojna na Ukrainie



– Oceniamy rozkaz prezydenta Putina i nie widzimy obecnie powodu, by zmieniać nasz własny poziom gotowości obronnej – powiedziała Psaki na konferencji prasowej w Białym Domu.



Przypomniała, że pomimo wszystkich różnic przez lata USA i Rosja wspólnie podzielały przekonanie, że „użycie broni jądrowej miałoby druzgocące konsekwencje”. – Wojny nuklearnej nie można wygrać. Rząd USA stara się zmniejszyć napięcie – podkreśliła.



Rzeczniczka Białego Domu poinformowała, że administracja prezydenta Joego Bidena jeszcze nie podjęła decyzji, czy pójdzie w ślady Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Kanady w kwestii zakazu lotów z Rosji.



– Oczywiście istnieje szereg opcji, które pozostają do rozważenia. Nie jest to więc wykluczone. Wiele amerykańskich linii lotniczych lata nad Rosją do Azji i innych części świata, dlatego bierzemy pod uwagę wiele czynników – powiedziała Psaki.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Wyraziła przekonanie, że wprowadzone dotychczas sankcje przyniosą skutek i rosyjska gospodarka to odczuje. Wskazała, że spadek kursu rubla i zamknięcie giełdy w Moskwie pokazują, że sankcje już uderzają w rosyjską gospodarkę, choć przyznała, że na ich pełne skutki trzeba będzie poczekać.Psaki oceniła, że w sytuacji, gdy nie widać żadnej woli Putina do deeskalacji, bardziej prawdopodobne jest dalsze zaostrzenie sankcji niż nawet myślenie o ich łagodzeniu kiedyś w przyszłości.Rzczniczka Białego Domu powiedziała także, że mimo kryzysu wywołanego przez Rosję jej atakiem na Ukrainę Rosja nadal uczestniczy w negocjacjach nuklearnych z Iranem, a administracja Bidena ma nadzieję na postęp w tych rozmowach.