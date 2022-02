Morawiecki: Rosja nie powinna używać naszej chmury, oprogramowania i chipów

Putin wypowiedział wojnę nie tylko Ukrainie, ale całemu Zachodowi – stwierdził premier Mateusz Morawiecki we francuskim dzienniku „Le Figaro”, domagając się jeszcze ostrzejszych sankcji wobec Rosji, m.in. odcięcia od narzędzi cybernetycznych i finansowych. Premier zaapelował też o większe zbrojenia w Europie.

„Bestialski napad Putina na Ukrainę nie pozostawia żadnych złudzeń. Władimir Putin wydał wojnę nie tylko Ukrainie, ale całemu Zachodowi. Transatlantycka architektura bezpieczeństwa może załamać się pod ciężarem rosyjskich czołgów” – stwierdził premier Morawiecki w artykule w „Le Figaro”.



„Dziś płonie Ukraina, a już jutro mogą zapłonąć domy nasze i naszych rodzin” – podkreślił premier Polski, przypominając, że Europa i świat nie reagowały wystarczająco zdecydowanie wobec polityki i agresji Rosji ani w 2008, ani w 2014 roku.



„Nie robiliśmy tego, gdy na terenie UE dokonywano zabójstwa na Aleksandrze Litwinience w 2006 roku, ataku chemicznego na Siergieja Skripala w 2018 roku czy zamachu w berlińskim parku Tiergarten w 2019 roku. Teraz stajemy przed ostateczną próbą. Nie ma innej drogi niż twarde sankcje wymierzone w samo serce rosyjskiego systemu gospodarczo-energetycznego” – podkreślił szef rządu.





Odcięcie Rosji od źródeł finansowania zbrojeń

Premier proponuje radykalnie przyspieszyć proces zbrojenia w Europie i natychmiast wzmocnić wschodnią flankę NATO, stwierdzając, że „nasz potencjał odstraszający jest w tej chwili niewystarczający”.Morawiecki zaleca również odcięcie Rosji od źródeł finansowania zbrojeń, uniezależnienie Europy od węglowodorów i innych surowców kupowanych od Moskwy oraz pozbawienie rosyjskich instytucji finansowych i oligarchów przywilejów.

Premier proponuje, aby użyć wszystkich narzędzi Cyber Diplomacy Toolbox, w tym sankcji cybernetycznych. „Nasze sankcje powinny obejmować odcięcie Rosji dostępu do europejskiego jednolitego rynku cyfrowego. Rosja nie powinna używać naszej chmury, oprogramowania i naszych chipów, jeśli nie zaakceptuje reguł demokratycznego świata” – stwierdził.



„Powinniśmy ostatecznie odciąć Rosję od europejskich technologii, które mają kluczowe znaczenie dla postępu rosyjskiej agresji militarnej” – podkreślił premier.





Europa potrzebuje się natychmiast dozbroić

Morawiecki poinformował, że zaproponował, by wydatki na obronność nie były zaliczane do limitu deficytu budżetowego zgodnie z kryteriami konwergencji. Na szczycie RE wskazał też, że Europa potrzebuje się natychmiast dozbroić. Zasugerował stworzenie specjalnego programu finansowania zbrojeń w rodzaju amerykańskiego programu Lend Lease - pożyczki zbrojeniowej – na 50 lat, który - zdaniem premiera - powinien zostać utworzony w Europie i USA.„Środki, które przyjęliśmy na specjalnym szczycie UE są zdecydowanie niewystarczające. To krok w słuszną stronę. Jednak, jeśli chcemy, by nasze działania były skuteczne potrzebujemy większej determinacji i odwagi” – zauważył szef rządu.

„Czas zamknąć Nord Stream 2”

„Wyłączenie Rosji z systemu finansowego SWIFT, zamrożenie kont oligarchów, zamknięcie przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów to działania, które mają zaboleć państwo-agresora. Pora na kolejne: m.in. odłączenie Rosji od indeksu MSCI. Wybiła godzina prawdy, w której Europa musi udowodnić, że jest w stanie bronić bliskich jej wartości. Nie pustymi słowami, a konkretnymi czynami” – podsumował Morawiecki.„Nadszedł czas, by zamknąć Nord Stream 2” – przypomniał premier.„Wojna Putina spowodowała wybuch ludzkiej solidarności w całej Europie. Solidarność Polski i Polaków wobec Ukrainy przejawia się na każdym kroku. Przyjęliśmy już ponad 300 tys. uchodźców. W całej Polsce organizowane są zbiórki pomocowe, żywnościowe, materiałowe. Polacy oferują miejsca noclegowe pod własnym dachem. Wszystkie instytucje państwa polskiego działają na rzecz wsparcia Ukrainy i Ukraińców. Nikomu nie odmawiamy i nie odmówimy pomocy” – zapewnił premier Polski.