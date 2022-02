Ukraiński minister tweetuje, że był dziś w Polsce. Wcześniej brał udział w rozmowach pokojowych

Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow poinformował w poniedziałek wieczorem na Twitterze, że spotkał się z Polsce z szefem KPRM Michałem Dworczykiem i polską delegacją na wysokim szczeblu. „Dziękuję całemu narodowi polskiemu za ważne i mocne wsparcie” – napisał. Rano na Białorusi minister brał udział w rozmowach pokojowych z delegacją rosyjską.

„Ważne spotkanie w Polsce z polską delegacją na wysokim szczeblu, kierowaną przez Michała Dworczyka. Dziękuję całemu narodowi polskiemu za ważne i mocne wsparcie, które okazuje! Chciałbym także podziękować (ministrowi obrony narodowej) Mariuszowi Błaszczykowi za pomoc na tym kierunku pracy” – napisał Reznikow na Twitterze.



Zakończył wezwaniem: „Za waszą i naszą wolność!”.



Poniedziałek to piąty dzień rosyjskiej ofensywy militarnej przeciwko Ukrainie.

An important meeting in #Poland with the 🇵🇱 high-level delegation led by @michaldworczyk. Thanks to all Polish people for their important & powerful support they provide!I would also like to thank @mblaszczak for the help on his direction of work. For your and our freedom! 🇺🇦🤝🇵🇱 pic.twitter.com/sD5JTctiQ5