Putin grozi atomem. Duda po konsultacjach: Nie ulegniemy żadnemu szantażowi [WIDEO]

Musimy twardo bronić Ukrainy; jesteśmy zjednoczeni; wszyscy doskonale sobie zdają sprawę, że w tej ogromnie trudnej sytuacji poradzimy sobie tylko razem; absolutnie nie ulegniemy żadnemu szantażowi – oświadczył prezydent Andrzej Duda po międzynarodowych konsultacjach w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



Poniedziałkową wideokonferencję zorganizował prezydent USA; obok prezydenta Polski wzięli w niej udział przywódcy: Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, UE, NATO. Po zakończeniu rozmów prezydent relacjonował, że dotyczyły sytuacji na Ukrainie, narastającej agresji ze strony Rosji, w tym sformułowanej w niedzielę przez prezydenta Władimira Putina groźbie atomowej.





Prezydent RP: Wszyscy sojusznicy są zjednoczeni

Andrzej Duda podkreślił jedność Zachodu. – Zapewniam, że sojusznicy są absolutnie zjednoczeni, jest pełna koordynacja, stanowimy jedno i absolutnie nikt się nie wyłącza, nikt nie chce iść swoją drogą, wszyscy doskonale sobie zdają sprawę, że w tej ogromnie trudnej sytuacji poradzimy sobie tylko razem – oświadczył prezydent.– Wszyscy jednoznacznie mówią, że– podkreślił. Jak dodał, „nie możemy tolerować sytuacji, w której niepodległe, suwerenne państwo, które chciało iść dalej drogą demokratycznych reform, zostaje zaatakowane, z wolą jego zniszczenia, zniszczenia jego władz i podporządkowaniu go innemu, sąsiedniemu mocarstwu”.

– Uczciwy świat, świat Zachodu nie może się nigdy na coś takiego zgodzić, na tę zmianę porządku europejskiego, czy światowego dokonaną siłą, ze złamaniem wszystkich zasad prawa międzynarodowego. Tutaj wszyscy są absolutnie jednoznaczni – podkreślił Duda. – Absolutnie nie ulegniemy żadnemu szantażowi – oświadczył prezydent.



Przekazał, że cały czas trwają konsultacje dotyczące kolejnych dotkliwych sankcji na Rosję, które spowodują „deeskalację rosyjskich agresywnych zachowań”.



– Nie sposób tolerować tego, że giną dzieci, nie sposób tolerować tego, że bombardowane są osiedla mieszkalne, że zabija się ludzi. To jest coś strasznego, coś czego na taką skalę Europa nie widziała od II wojny światowej. To absolutnie porażające – dodał.



– Dlatego wszyscy mają pewność, że musimy uczynić wszystko, aby ta wojna się zakończyła, aby Rosja tego agresywnego działania zaprzestała i wróciła na swoje terytorium, żeby wojska rosyjskiej opuściły terytorium Ukrainy, opuściły wszystkie terytoria okupowane. To jest niezwykle ważne – mówił prezydent.



Zwrócił przy tym uwagę na wsparcie, jakiego w ostatnich dniach Polacy udzielają Ukraińcom. – Byłem przekonany, że jesteśmy właśnie takim społeczeństwem – ludźmi otwartymi, którzy z sercem na dłoni są gotowi pomagać, tym którzy znaleźli się w trudnej sytuacji – powiedział Duda.





Andrzej Duda: Dziękuję Polakom za wielkie serce

źródło: pap, tvp info

– Świat to widzi i właśnie ze strony przywódców padały zapewnienia o solidarności, o gotowości wsparcia, jeżeli tylko to wsparcie będzie nam potrzebne – dodał i wyraził nadzieję, że przebywający do Polski uchodźcy będą mogli „spędzić u nas spokojny i bezpieczny czas, a potem wrócić do swoich domów, do normalnego życia”.Prezydent podziękował Polakom, za „wielkie serce, które widać u nas Polaków: za zaproszenia do domów, za przynoszenie darów, za niezwykłą ofiarność i gotowość do wspierania Ukraińców”.Zaznaczył też, że codziennie rozmawia z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i – jak zapewnił - stara się, prosząc też sojuszników, zrealizować wszystkie zapotrzebowania, które zgłasza Ukraina. – To, co potrzebne jest Ukrainie, przede wszystkim ludziom, aby przetrwać – zaznaczył Duda.