Premier Morawiecki rozmawiał z prezesem Google’a o zapobieganiu dezinformacji

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezesem Google’a Sundarem Pichaiem m.in. o zapobieganiu szerzonej przez Rosję dezinformacji. Pichai poinformował, że w związku z decyzjami kilku rządów, w tym Polski, Google zablokował dostęp do niektórych rosyjskich kanałów YouTube w tych krajach – przekazał premier.

„Zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem Google Sundarem Pichaiem, który zapewnił, że zespoły Google działają całą dobę w krytycznych obszarach - dezinformacji, cyberbezpieczeństwa, spraw humanitarnych i zapewniania dostępu do zweryfikowanych informacji” – poinformowała w poniedziałek kancelaria premiera na Twitterze.



Rozmowę szef rządu zrelacjonował na Facebooku. „Zdajemy sobie sprawę, że w związku z działaniami wojennymi zagrożenie ze strony Rosji także, w obszarze dezinformacji, bardzo się nasiliło” – zaznaczył.



„W ostatnich dniach można było zauważyć gigantyczną rosyjską aktywność dezinformacyjną, także prowadzoną w języku polskim” – zwrócił uwagę premier.



Szef rządu przypomniał też, że wraz z premierami Litwy, Łotwy i Estonii wezwali Facebooka, Google'a, YouTube’a i Twittera do zablokowania oficjalnych kont rosyjskich i białoruskich instytucji rządowych, a także mediów państwowych i osobistych profili liderów tych państw w odpowiedzi na poprzedzoną falą dezinformacji agresję na Ukrainę.

„Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje w tym szczególnym dla świata czasie. Firmy, rządy, instytucje, w końcu obywatele, którzy są odbiorcami informacji. Bądźmy ostrożni w sieci, nie dajmy sobą manipulować” – zaapelował Morawiecki.



Pichai, jak dodał, zapewnił go, że zespoły Google działają 24 godziny na dobę we wszystkich krytycznych obszarach. Poinformował też Morawieckiego, że w związku z decyzjami kilku rządów, w tym Polski, Google zablokował dostęp do niektórych rosyjskich kanałów na YouTube w tych krajach.



„To z pewnością nie koniec, bo skala problemu jest ogromna. Dlatego liczę, że te działania będą prowadzone w pełnym zakresie” – podkreślił premier.





