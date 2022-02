BBC uderza w Polskę kwestią rasową. „To nieprawda”

W poniedziałek BBC opublikowało relację nigeryjskiego studenta. Wyznał, że po przekroczeniu ukraińsko-polskiej granicy „był traktowany bez serca i jak zwierzę”. Informacje o rasistowskim podejściu polskich służb zdementowali dziennikarze, w tym hiszpański korespondent jednej z gazet.

Do sprawy odniósł się także nigeryjski MSZ. Geoffrey Onyeama przekazał, że odbył rozmowę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kulebą. – Zostałem zapewniony, że wszyscy obcokrajowcy mogą bez przeszkód opuścić terytorium Ukrainy – napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Nigerii.



Afrykański resort podał także, że do niedzieli do Polski trafiło 52 Nigeryjczyków, a kolejnych 23 czeka na przekroczenie granicy. „Obóz po polskiej stronie jest dobrze zorganizowany. Są tam łóżka, jedzenie, ogrzewanie, ubranie na zmianę i pomoc medyczna” – informuje MSZ Nigerii.



Inaczej sytuację przedstawia BBC. Nagranie, które w poniedziałek zostało zamieszczone, jest przycięte. Ze słów Nigeryjczyka nie jesteśmy w stanie wywnioskować, kto miał traktować go „bez serca i jak zwierzę”. W połowie zdania ucięta jest także jego wypowiedź, gdy mówi o tym, że został uderzony przez uzbrojonego mężczyznę.



Pewnym jest tylko, że do nagrania doszło na terytorium Polski. Potwierdza to szyld jednej z restauracji, a także obecność wolontariuszy.

"They were just so heartless... they treated us like animals"



Nigerian student Gabriel describes how he was treated when he crossed the Ukrainian border to Polandhttps://t.co/bO31PWu6wW pic.twitter.com/a0q9PnTL4b — BBC News (World) (@BBCWorld) February 28, 2022

It's not true. I spent 2 nights at Przemyśl train station and I can say there was a lot of non white people, they were treated with kindness and respect, just like everybody else. pic.twitter.com/b6kpui12RF — Miguel A Gayo Macías (@MiguelitoPol) February 28, 2022

BBC szczuje na Polskę. Super. Znaleźli sobie wroga. https://t.co/FbcinCDWsI — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) February 28, 2022

During the first days of the war in Ukraine, Poland received over 200k refugees. Everyone is doing what they can, solidarity is huge, and you show such pictures taken out of context? Fuel for Putin's propaganda. — Marcin Makowski (@makowski_m) February 28, 2022

Seriously? You blame my country, when Poland first to help? Putin’s propaganda is doing well... — Joanna Miziołek (@JMiziolek) February 28, 2022

#wieszwiecej Polub nas

źródło: bbc, twitter

O tym, że wydarzenia miały miejsce na terenie Polski BBC przekazuje we wpisie na Twitterze.Fake news o złym traktowaniu uciekających przed wojną Afrykanów zgodnie dementują dziennikarze.„To nieprawda. Spędziłem dwie noce na dworcu w Przemyślu i mogę powiedzieć, że znajdowało się tam dużo osób o czarnym kolorze skóry. Wszyscy traktowani byli z życzliwością i szacunkiem” – napisał Miguel A. Gayo Macias, korespondent hiszpańskiego dziennika „El Confidencial”„BBC szczuje na Polskę. Super. Znaleźli sobie wroga” – napisał na Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski.„Podczas pierwszych dni wojny na Ukrainie Polska przyjęła ponad 200 tysięcy uchodźców. Każdy robi, co może, solidarność narodowa jest ogromna, a BBC pokazuje wyjęty z kontekstu obrazek. To paliwo dla putinowskiej propagandy” – napisał Marcin Makowski z Interii.„Naprawdę? Obwiniacie mój kraj, kiedy Polska jest pierwsza do pomocy (Ukrainie – przyp. red.)? Propaganda Putina ma się dobrze” – to opinia Joanny Miziołek z „Wprost”.To nie pierwszy tego typu atak na Polskę.W sobotę znana kanadyjska aktywistka Cheri DiNovo zarzuciła Polsce na Twitterze, że „blokuje muzułmańskich uchodźców, jednocześnie witając ukraińskich chrześcijan”.Ambasada RP w Ottawie odpowiedziała jej, że nasz kraj „sprzeciwia się reżimom, które nie zawahają się użyć ludzi jako żywych tarcz do destabilizacji granic EU i NATO” i zawsze „pomoże osobom, które bez względu na rasę czy religię szukają bezpiecznej przystani w Polsce”.Więcej o tych oburzających oskarżeniach pisaliśmy