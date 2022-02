Szczerski o rzekomej dyskryminacji na granicy: To kłamstwo obraźliwe dla nas [WIDEO]

Stoimy w obliczu jednego z największych kryzysów humanitarnych od II wojny światowej, a granice Polski są otwarte dla wszystkich, którzy uciekają przed agresją Rosji – powiedział ambasador RP Krzysztof Szczerski podczas nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat wojny na Ukrainie. Dodał, że doniesienia o dyskryminacji rasowej na granicy polsko-ukraińskiej są kłamstwem.

Szczerski odniósł się do doniesień o dyskryminacji na granicy polsko-ukraińskiej, w tym obaw wyrażanych przez przedstawicieli Indii, dotyczących losów indyjskich studentów. – Wiemy, że niektóre misje tu w Nowym Jorku były celami dezinformacji mówiącej o dyskryminacyjnych praktykach na granicy polsko-ukraińskiej (...) To kompletne kłamstwo, obraźliwe dla nas – stwierdził ambasador. Zaznaczył, że do Polski dotarli dotąd obywatele 125 krajów.



Dodał, że granice Polski są otwarte dla wszystkich uchodźców z Ukrainy, których dotychczasowa liczba sięga 300 tys. Podkreślił również m.in., że Polska wysłała specjalne pociągi, by ewakuować seniorów i matki z małymi dziećmi, a Polacy masowo ruszyli, by pomagać uchodźcom. Poinformował też, że w Polsce urodziły się już pierwsze dzieci ukraińskich uchodźców. – Polska może nie jest politycznym supermocarstwem, lecz chcemy być supermocarstwem solidarności – podkreślił Szczerski.