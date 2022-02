Putin jak Hitler? „Bild”: Rosjanin uciekł do bunkru na Uralu

Jak informuje niemiecki „Bild”, odpowiedzialny za wojnę Władimir Putin miał opuścić Moskwę i „zaszyć się w bunkrze na Uralu”. – Tę wojnę rozpoczął ktoś, kto teraz siedzi w bunkrze. Wiemy, jak skończył ten, który siedział w bunkrze w 1945 r. – powiedział ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłycia podczas debaty w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Możliwe, że rosyjski przywódca „ukrywa się tam, gdzie kiedyś przebywał Stalin: w bunkrze na Uralu". Jak przypomina „Bild”, nagranie wideo i czwartkowe wypowiedzenie wojny przez Putina zostały nagrane w poniedziałek, co wskazuje, że może on przebywać poza Moskwą.



„Według informacji z kręgów ukraińskich tajnych służb i niemieckich kręgów rządowych, rosyjski despota miał zaszyć się w bunkrze na Uralu. Mówi się też, że nie pozwolił na wyjazd z kraju swoim przyjaciołom-oligarchom, zabierając nawet ich prywatne odrzutowce” – pisze Bild.



Jak dotąd brakuje potwierdzenia takich informacji ze strony rosyjskiej. Z oficjalnych zdjęć wynika, że Putin miał uczestniczyć w piątek 25 lutego w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Rosji w Moskwie. „Ostatnie nagranie wideo Putina, w którym mówi o odstraszającej broni jądrowej, nie zawiera żadnych wskazówek pomagających ustalić miejsce pobytu rosyjskiego przywódcy” - zauważa Bild.



„Faktem jest, że w zeszłym tygodniu Putin wielokrotnie sięgał do zestawu sprawdzonych sztuczek rodem z KGB” – podkreśla gazeta. Dekret o uznaniu samozwańczych republik donieckiej i ługańskiej podpisał w miniony poniedziałek przed „transmisją na żywo” w rosyjskiej telewizji państwowej.

Sputnik, propagandowy siejący dezinformację kanał Putina, rozpowszechnia tymczasem jego nowe zdjęcia - miał m.in. w niedzielęrozmawiać z ministrem obrony.Zastanawiając się nad faktycznym miejscem pobytu rosyjskiego przywódcy, „Bild” powołuje się na wpis na Twitterze, opublikowany w sobotę przez Riho Terrasa – europarlamentarzystę z Estonii, byłego dowódcę wojsk obrony kraju.Zobacz także -> Ostrzał Mariupola. Rosjanie zabili sześcioletnią dziewczynkę Jak informuje Terras, powołując się na ukraińskie służby wywiadowcze, Putin ma przebywać „w bezpiecznym miejscu” na Uralu,i wszystko będzie zakończone w ciągu 1-4 dni. Rosjanie nie mieli planu taktycznego. Wojna kosztuje ich ok. 20 miliardów dolarów dziennie. Rakiet wystarczyć na maksymalnie 3-4 dni, więc Rosjanie używają ich oszczędnie – pisze Estończyk.Dodaje, że Rosjanom brakuje broni, awszystko, co mogą dostarczyć, to karabiny i amunicja". Podkreśla, że do produkcji broni Rosjanom brakuje surowców, których dostawy, głównie ze Słowenii, Finlandii i Niemiec, są teraz odcięte.

Wytrzymać chociaż 10 dni, a potem…

„Jeśli Ukrainie uda się powstrzymać Rosjan przez dziesięć dni, to Rosjanie będą musieli przystąpić do negocjacji, ponieważ nie mają pieniędzy, broni ani zasobów” – podkreśla ekspert.„Rosyjska jednostka sił specjalnych Alfa jest w pobliżu Kijowa od 18 lutego.i wprowadzenie marionetkowego reżimu. Przygotowują prowokacje przeciwko niewinnym cywilom, kobietom i dzieciom, aby siać panikę. To jest ich główna karta atutowa” – przestrzega Terras.Zobacz także -> Morawiecki: Putina można powstrzymać tylko miażdżącym pakietem sankcji Cały plan Rosji miał być oparty na wywołaniu paniki:Jak pisze Terras, Rosjanie „spodziewali się, że Charków skapituluje pierwszy, a inne miasta podążą za jego przykładem, aby uniknąć rozlewu krwi. Są w szoku z powodu zaciekłego oporu, z jakim się spotkali".„Rosjanie wystrzeliwują pociski rakietowe tak, by niby przypadkowo trafić w budynki mieszkalne, by atak wyglądał na poważniejszy niż jest w rzeczywistości.a my musimy jej pomóc" – podkreśla Terras.