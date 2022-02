Czy FIFA zawiesi reprezentację Rosji? Trwają rozmowy z UEFA

Agencja Reutera poinformowała, że Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) jeszcze w poniedziałek może wykluczyć reprezentację Rosji z międzynarodowych rozgrywek. To efekt napaści tego kraju na Ukrainę.

Według agencji obecnie trwają w tej sprawie rozmowy pomiędzy FIFA i Europejską Unią Piłkarską (UEFA). Decyzja o wykluczeniu Rosji do odwołania miałaby zapaść jeszcze w poniedziałek.



Informację potwierdziły też m.in. agencje AFP i DPA. „Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej jest w trakcie +zaawansowanych dyskusji+, aby zawiesić rosyjską drużynę narodową w międzynarodowych rozgrywkach, w tym w mistrzostwach świata, w reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę” – napisała AFP. Potwierdziła również, że FIFA współpracuje z UEFA w celu podjęcia decyzji.



Międzynarodowa Federacja Piłkarska ogłosiła dzień wcześniej, że mecze Rosjan mają odbywać się na neutralnym terenie, bez kibiców oraz flagi i hymnu rosyjskiego, a także bez używania nazwy „Rosja”. Decyzja ta spotkała się z krytyką, jako niewystarczająca, między innymi ze strony PZPN. FIFA nie rezygnuje jednak ze znacznie surowszych sankcji w najbliższym czasie, w tym potencjalnego wykluczenia z rozgrywek, jeśli sytuacja nie ulegnie szybkiej poprawie.





Polscy piłkarze i PZPN zareagowali natychmiast

24 marca polscy piłkarze mieli zagrać z Rosją w Moskwie w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata. PZPN już w sobotę zapowiedział, podobnie jak polscy piłkarze, że kadra Biało-Czerwonych - w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę – nie zamierza grać ze „Sborną”.W kolejnych dniach polska federacja podtrzymała swoje zdecydowane stanowisko. W niedzielny wieczór swójReprezentacje tych krajów zmierzą się w drugim półfinale barażowym. Jego zwycięzca miał grać z lepszym z pary Rosja - Polska w decydującym meczu o awans na mundial w Katarze.W niedzielę PZPN wysłał pismo do prezesów wszystkich europejskich federacji, w którym przedstawił swoje stanowisko i zachęcił do stanięcia u boku Polski.– Kilka federacji, jakogłosiło już oficjalnie, że z Rosjanami także nie zagrają. To bardzo budująca postawa – przyznał prezes PZPN Cezary Kulesza.