Prezydent Zełenski podpisał wniosek o przyjęcie Ukrainy do UE

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyjęcie jego kraju do Unii Europejskiej. W mediach została opublikowana fotografia dokumentu oraz zdjęcia z podpisania wniosku.

– To jest horror – powiedziała mi jedna z Ukrainek, podając swoją dwuletnią córeczkę i wsiadając do pociągu transportującego uchodźców z Ukrainy do...

Wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej został podpisany w poniedziałek 28 lutego w Kijowie.



To odpowiedź na rosyjską agresję na Ukrainę.



Sytuacja w kraju nadal jest bardzo poważna. Giną kolejni cywile, w tym dzieci. Tuż za białoruską granicą stoją żołnierze Aleksandra Łukaszenki, których Putin w każdej chwili może wysłać do ataku na Kijów.



Ukraińskie służby przekazały też, że pojawiają się informacje, iż wojska rosyjskie zamierzają zablokować wszelką łączność komórkową, internet i TV na obszarach frontowych na wschodzie Ukrainy. Ich celem jest równoległe uruchomienie kampanii dezinformacyjnej na temat rzekomego poddania się Ukrainy.

