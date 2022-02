„Finansujemy agresję Putina”. Borrell o zależności od rosyjskiej ropy i gazu [WIDEO]

UE musi tak szybko, jak to tylko możliwe, zmniejszyć zależność od rosyjskiej ropy i gazu. Płacimy bardzo wysokie rachunki na konto Putina, zaś te pieniądze są wykorzystywane następnie do finansowania agresji zbrojnej – powiedział w poniedziałek w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Borrell podkreślił, że na Ukrainie trwa wojna i „wojna nie będzie czekać na procedury demokratyczne”. – Nasza odpowiedź oraz nasze poradzenie sobie z problemami instytucjonalnymi jest bardzo dobre, pokazujemy, że nastała nowa era w naszych stosunkach z Rosją – powiedział szef unijnej dyplomacji.



– Jedną z rzeczy, którą UE musi zrobić, jest tak szybko, jak to tylko możliwe, zmniejszenie naszej zależności od rosyjskiej ropy i gazu. Płacimy bardzo wysokie rachunki na konto Putina, zaś te pieniądze są wykorzystywane następnie do finansowania agresji zbrojnej – mówił Borrell.



Wyraził przekonanie, że zwykli Rosjanie nie chcą wojny na Ukrainie. – To jest wojna, którą wszczął Putin, reżim Putina z kliką oligarchów, którzy go wspierają – zaznaczył.