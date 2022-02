Borrell: Rosja zamierza rozmieścić broń jądrową na Białorusi [WIDEO]

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przekazał, że Rosja zamierza rozmieścić broń jądrową na Białorusi. – To bardzo niebezpieczny ruch – zaznaczył.

– Ministrowie obrony UE omówią w poniedziałek plany wspólnego finansowania dostaw broni o wartości 500 mln euro na Ukrainę, w tym broni defensywnej do odpierania sił rosyjskich – powiedział szef unijnej dyplomacji.



– Państwa członkowskie muszą dostarczyć tę broń, muszą koordynować to, co robią (...) z tymi zasobami – dodał Borrell przed wirtualnym spotkaniem ministrów obrony państw UE.



– Walka jest zacięta, Kijów stawia opór (...), a Rosja płaci wysokie żniwo w liczbie ofiar, ale musimy zapewnić amunicję, musimy zapewnić działa dużego kalibru i sprzęt przeciwpancerny. Również paliwo (...) dla czołgów, dla samolotów. Wszystko to musi być skoordynowane – zaznaczył Borrell.