Szwajcaria zmienia stanowisko ws. sankcji na Rosję

Chociaż Unia Europejska nakładała kolejne sankcje, Szwajcaria dalej była rajem dla oligarchów Władimira Putina – odpowiedzialnego za bandycki atak na Ukrainę. Teraz kraj znany z tradycji państwa neutralnego, zdecydował się jednak na wprowadzenie sankcji. Będą one takie same, jak te nałożone przez UE.

Agencja DPA podała, że Szwajcaria nałoży na Rosję takie same sankcje jak Unia Europejska.



Zdecydowała o tym Rada Federalna w Brnie. Efektem tej decyzji będzie uderzenie w majątki rosyjskich oligarchów. Decyzja ta ma związek z atakiem Rosji na Ukrainę, który rozpoczął się 24 lutego.



Zobacz także -> Świat blokuje Rosję. Szwajcaria dalej rajem dla oligarchów Putina



Rada Federalna poinformowała, że majątki osób, które wcześniej zostały objęte unijnymi sankcjami, również w Szwajcarii zostaną zamrożone ze skutkiem natychmiastowym. Sankcje finansowe – również wprowadzone ze skutkiem natychmiastowym – obejmą także prezydenta Rosji Władimira Putina, premiera Michaiła Miszustina i ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa.

❗️#Switzerland will apply against #Russia all the sanctions the #EU has imposed.