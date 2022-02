MKOl wyręczy FIFA? Jest rekomendacja ws. rosyjskich i białoruskich sportowców

Międzynarodowy Komitet Olimpijski wydał komunikat w sprawie występów sportowców z Rosji i Białorusi w imprezach sportowych. „W celu ochrony integralności światowych zawodów sportowych oraz dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników MKOl zaleca, aby Międzynarodowe Federacje Sportowe i organizatorzy imprez sportowych nie zapraszali ani nie zezwalali na udział rosyjskich i białoruskich sportowców i urzędników w zawodach międzynarodowych” – poinformowano w komunikacie.

„Obecna wojna na Ukrainie stawia ruch olimpijski przed dylematem. Podczas gdy sportowcy z Rosji i Białorusi mogliby nadal uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, wielu sportowców z Ukrainy jest zaangażowanych w obronę swojego kraju” – czytamy w komunikacie.





