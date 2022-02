Kolejne federacje piłkarskie dołączają  do bojkotu meczów z Rosją

Kolejne federacje piłkarskie ogłosiły, że nie biorą pod uwagę rozgrywania spotkań z Rosją. W ten sposób dołączyły do Polskiego Związku Piłki Nożnej, który otwarcie bojkotuje półfinałowy mecz barażowy z Rosją o awans na mundial w Katarze, zaplanowany na 24 marca.

Anglia, Albania, Czechy, Dania, Irlandia, Norwegia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Walia… - piłkarska Europa idzie polską drogą. Razem jesteśmy silniejsi! #SolidarniZUkrainą” – poinformował na Twitterze prezes PZPN Cezary Kulesza.





Decyzja Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej

Międzynarodowa Federacja Piłkarska ogłosiła w niedzielę, że mecze Rosjan mają odbywać się na neutralnym terenie, bez kibiców oraz flagi i hymnu rosyjskiego, a także bez używania nazwy „Rosja”. FIFA nie wyklucza znacznie surowszych sankcji w najbliższym czasie, w tym potencjalnego wykluczenia z rozgrywek, jeśli sytuacja nie ulegnie szybkiej poprawie.Dotychczasowe decyzje FIFA zostały jednak przyjęte w piłkarskiej Europie z rozczarowaniem.PZPN już w sobotę zapowiedział, podobnie jak polscy piłkarze, że kadra Biało-Czerwonych - w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę - nie zamierza grać ze „Sborną”.W kolejnych dniach polska federacja podtrzymała swoje zdecydowane stanowisko. W niedzielny wieczór bojkot meczów z Rosjanami podtrzymali też Czesi i Szwedzi. Reprezentacje tych krajów zmierzą się w drugim półfinale barażowym. Jego zwycięzca miał grać z lepszym z pary Rosja - Polska w decydującym meczu o awans na mundial w Katarze.

„To Rosja swoją agresją doprowadziła do tej sytuacji”

„Nie interesuje mnie gra pozorów. Na Ukrainie dzieje się prawdziwa tragedia, giną ludzie, także sportowcy. I my mielibyśmy udawać, że Rosja to nie Rosja, bo gra pod inną nazwą? To była skandaliczna propozycja, nie wahałem się nawet minuty.– powiedział prezes Kulesza, w rozmowie zamieszczonej na stronie PZPN.Jak podkreślił, nie zgadza się z tezą, aby nie łączyć futbolu z polityką.„Nie da się tego rozdzielić. To Rosja swoją agresją doprowadziła do tej sytuacji. Na Ukrainie są zawieszone rozgrywki, piłkarze poszli do armii, walczą o niepodległość swojego kraju. Mogą zginąć. Rozmawiałem o tym z moim przyjacielem, szefem Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej Andrijem Pawełko, któremu zaoferowaliśmy pomoc. To jasny dowód na to, że nie zostawimy Ukrainy samej w momencie najcięższej próby” – zapowiedział.W niedzielę PZPN wysłał pismo do prezesów wszystkich europejskich federacji, w którym przedstawił swoje stanowisko i zachęcił do stanięcia u boku Polski.„W tym piśmie jesteśmy konsekwentni: z reprezentacją Rosji nie zagramy, gdziekolwiek ten mecz miałby się odbyć i jakkolwiek rosyjska drużyna by się nazywała. Uważamy, że do naszego stanowiska powinny przyłączyć się inne federacje. Poprosiłem więc o przygotowanie i rozesłanie takiego dokumentu. Zaapelowaliśmy w nim o solidarność i odzew jest bardzo duży. W poniedziałek od rana odbieram telefony z poparciem wielu krajów. Nikt tam nie ma wątpliwości, że polski przykład jest słuszny. Kilka federacji, jak Anglia, Albania, Dania, Norwegia czy Walia, ogłosiło już oficjalnie, że z Rosjanami także nie zagrają. To bardzo budująca postawa” – przyznał Kulesza.