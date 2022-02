Media: W 2035 r. Niemcy chcą korzystać już tylko z OZE

Aby uniezależnić się od rosyjskich dostaw energii, do 2035 r. Niemcy chcą całkowicie przestawić produkcję energii elektrycznej na odnawialne źródła energii - donosi „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, powołując się na dokument, do którego dotarła Agencja Reutera. Wcześniejszy plan zakładał porzucenie paliw kopalnych „przed 2040 rokiem”.

Jak donosi niemiecka gazeta, do 2035 roku Niemcy chcą zaopatrywać się wyłącznie w energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Jest to zgodne z celem uzgodnionym w paryskim Światowym Porozumieniu Klimatycznym polegającym na ograniczeniu globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia.



Do 2030 r. udział energii wiatrowej lub słonecznej powinien osiągnąć 80 proc. Odpowiednia nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (EEG) została zakończona. Zgodnie z dokumentem Ministerstwa Gospodarki, EEG powinnna zostać rozpatrzona przez parlament w trybie przyspieszonym, aby mogła wejść w życie przed lipcem.



Do tej pory mówiono, że sektor energetyczny powinien obejść się bez paliw kopalnych "na długo przed 2040 rokiem". Minister gospodarki i klimatu Robert Habeck określił również przyspieszoną ekspansję jako kluczowy element zmniejszenia zależności od rosyjskich dostaw paliw kopalnych. Minister finansów Christian Lindner (FDP) mówił o „energii wolności”.



Zgodnie z dokumentem dotyczącym kluczowych zagadnień, moc lądowej energetyki wiatrowej ma podwoić się do 110 gigawatów do 2030 roku. Oczekuje się, że na pełnym morzu energia wiatrowa osiągnie moc 30 gigawatów do 2030 r., co odpowiada mocy dziesięciu elektrowni jądrowych. Oczekuje się, że energia słoneczna wzrośnie ponad trzykrotnie do 200 gigawatów.



Przed specjalnym spotkaniem ministrów ds. energii UE Habeck podkreślił: „Polityka energetyczna to polityka bezpieczeństwa. Należy przezwyciężyć zależność od rosyjskiego importu. Podżegacz wojenny nie jest wiarygodnym partnerem. Ponadto transformacja energetyczna musi być promowana na szczeblu europejskim”. „Ekspansja energii odnawialnej to kwestia bezpieczeństwa narodowego i europejskiego” – dodał.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Z powodu wojny na Ukrainie rząd niemiecki przygotowuje się również do całkowitego wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu i ropy. Nie wyklucza zatem całkowicie dalszej eksploatacji elektrowni jądrowych po planowanym końcu tego roku. Kwestionowana jest również docelowa data wycofywania węgla do 2030 roku.