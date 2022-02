„Legion międzynarodowy”. Ukraina: Mamy już tysiące zgłoszeń!

– Ukraina tworzy Legion Międzynarodowy dla ochotników z zagranicy – poinformował w niedzielę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dzień później służby obrony Ukrainy przekazały, że mają tysiące zgłoszeń obcokrajowców, którzy chcą walczyć przeciwko rosyjskiej agresji.

„Prezydent Zełenski zapowiedział utworzenie nowej jednostki o nazwie »Legion Międzynarodowy«. Mamy już tysiące próśb od cudzoziemców, którzy chcą przyłączyć się do ruchu oporu przeciwko okupantom rosyjskim i chronić światowe bezpieczeństwo przed reżimem Putina” – przekazała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar.



Informację o tworzeniu legionu cudzoziemskiego Wołodymyr Zełenski przekazał w nagraniu zamieszczonym na swojej stronie internetowej.



Legion będzie działać w ramach sił obrony terytorialnej. Zełenski powiedział, że są do niego zaproszeni ci, którzy chcą „przyłączyć się do oporu wobec rosyjskiego okupanta i obrony bezpieczeństwa światowego”. „Będzie to kluczowy dowód waszego wsparcia dla naszego kraju” – powiedział.



Prezydent dodał, że chętni mogą zgłaszać się do attaché ds. wojskowych ambasad Ukrainy w swoich krajach.



„Razem pokonaliśmy Hitlera, pokonamy też Putina” – napisał w sieci szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kuleba.

“President Zelenskyy announced creation of a new unit named "International Legion".We already have thousands requests from foreigners, who want to join the resistance to the 🇷🇺 occupiers and protect the world security from Putin regime"-Hanna Maliar - Deputy Minister of Defence — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 28, 2022

Volunteers from all over the world will go to war against Putinism. pic.twitter.com/t9SZQniwzc — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

Foreigners willing to defend Ukraine and world order as part of the International Legion of Territorial Defense of Ukraine, I invite you to contact foreign diplomatic missions of Ukraine in your respective countries. Together we defeated Hitler, and we will defeat Putin, too. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022