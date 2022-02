Apel o powstrzymanie Putina na stronach rosyjskich mediów

Strony internetowe rosyjskiej państwowej agencji prasowej TASS i innych mediów padły w poniedziałek ofiarą hakerów. Znalazł się na nich apel o powstrzymanie Władimira Putina i inwazji na Ukrainę.

„Putin zmusza nas do kłamstwa i stwarza zagrożenie dla nas wszystkich... To nie nasza wojna, powstrzymajmy go!” – głosi apel zamieszczony przez hakerów na witrynie internetowej TASS-u, przytoczony przez Agencję Reutera.



Napisano też: „Wzywamy was: powstrzymajcie to szaleństwo, nie posyłajcie swoich synów i mężów na pewną śmierć”.



W poniedziałek podobne cyberataki orzeprowadzono na inne rosyjskie media, m.in. gazetę „Izwiestia” oraz stację telewizyjną RBK. Obecnie strony te są niedostępne, podobnie jak witryna telewizji Russia Today, na którą już wcześniej przeprowadzono zmasowany atak typu DDoS (Distributed Denial of Service).





W poniedziałek rano doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko przekazał, że ukraińskim hakerom z grupy Cyborgs-Spam of Ukraine udało się włamać na stronę internetową Kremla i upublicznić bazę danych telefonicznych urzędników.

W dniu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego kolektyw hakerski Anonymous zamieścił na Twitterze oświadczenie o wypowiedzeniu agresorowi „cyberwojny”. Od tamtego momentu dzięki działaniom anonimowych hakerów dostęp do wielu rosyjskich stron internetowych jest niemożliwy. Autorom cyberataków udało się także zagłuszyć program rosyjskiej telewizji publicznej przekazem z Ukrainy oraz ukraińskimi piosenkami.



Stowarzyszenie Agencji Prasowych (EANA) poinformowało w niedzielę o zawieszeniu członkostwa rosyjskiej agencji TASS w oczekiwaniu na decyzję o jej ewentualnym wykluczeniu, którą może podjąć tylko Zgromadzenie Ogólne EANA. Posunięcie uzasadniono drastycznym ograniczeniem wolności mediów wprowadzonym przez rosyjski rząd i tamtejszego regulatora rynku mediów Roskomnadzor.

źródło: pap

W sobotę prezes PAP Wojciech Surmacz wezwał do usunięcia TASS z EANA oraz do aktywnej walki z rosyjską dezinformacją.