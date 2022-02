Wyspa Węży. Okryli się sławą, jest potwierdzenie: Marynarze żyją

Kilka dni temu mówił o nich cały świat. Gdy małą wysepkę na Morzu Czarnym zaatakował rosyjski okręt i domagał się poddania, trzynastu ukraińskich pograniczników odpowiedziało: „Idi na ***” (tłum. „pier*** się). Jak przekazano, wszyscy mężczyźni zostali zabici. Teraz ukraińska marynarka wojenna zapewniła, że Ukraińcy żyją, ale trafili do niewoli.

„Marynarze z Wyspy Węży żyją” – potwierdziła ukraińska marynarka wojenna. Informację tę przekazał dziennikarz „The Kyiv Independent” Ilia Ponomarenko. Jak podkreślił, „pogranicznicy zostali wzięci do niewoli przez Rosję”.



O poruszającej historii pisaliśmy na portalu tvp.info 25 lutego. Wtedy media wyspę za sprawą jej obrońców okrzyknęły „ukraińskimi Termopilami”.



Wyspa Węży to maleńki skrawek lądu na Morzu Czarnym, na którym znajduje się posterunek graniczny. Stacjonowało tam 13 funkcjonariuszy. Zaatakowani przez rosyjskich okupantów, nie poddali się i do końca bronili swojej ojczyzny.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że wszyscy zginęli.



W mediach ujawniono fragment dialogu między Ukraińcami a zbliżającymi się w ich kierunku Rosjanami.

It’s official - ���� Snake Island sailors are alive, Navy confirms.

They were taken prisoner by Russia. — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 28, 2022

„Tu rosyjski okręt wojenny. Apeluję o złożenie broni i poddanie się, aby uniknąć rozlewu krwi i niepotrzebnych ofiar. W przeciwnym razie zostaniecie zbombardowani” – mieli grozić Rosjanie.



„Rosyjski okręcie wojenny, pier*** się” – wybrzmiała dosadna odpowiedź Ukraińców w nagraniu cytowanym przez CNN.



W niedzielę media obiegły sensacyjne informacje. Pisano, że „jest nadzieja, iż wszyscy ukraińscy obrońcy Wyspy Węży mogli przeżyć”.



Państwowa Służba Graniczna Ukrainy wskazała, że mężczyźni mogli dostać się do niewoli i zostać przetransportowani do Sewastopola na Krymie.



Teraz informację o tym, że ukraińscy żołnierze, którzy bohatersko bronili Wyspy Węży przeżyli, podała ukraińska marynarka wojenna.