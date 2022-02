Siergiej Ławrow nie dotrze na posiedzenie ONZ. Kilka powodów

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergieł Ławrow nie weźmie udziału w posiedzeniu Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie. To efekt sankcji nałożonych na Rosję za inwazję na Ukrainę – informuje Ukraińska Prawda.

Powodem, dla którego szef rosyjskiej dyplomacji nie będzie mógł pojawić się w Genewie, jest fakt zamknięcia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów. Ławrow musiałby wypełnić dodatkowe dokumenty, ale rosyjskie MSZ konsekwentnie odmawia tego kroku.



Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa na antenie kanału Rosja-1 wyraziła swoje głębokie oburzenie sankcjami nałożonymi na Rosję. – Jakaś bzdura! Jakie dokumenty, jakie zasady, jakie instrukcje? O co chodzi? – mówiła rzeczniczka.



– Obowiązkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych i kraju goszczącego jest zapewnienie pracy krajów członkowskich, zwłaszcza w czasach kryzysu – dodała.



Jak wskazuje Ukraińska Prawda, kolejnym powodem problemów Ławrowa było to, że UE nałożyła na Rosję sankcje, zakazując lotów rosyjskich samolotów, a Ławrow chciał polecieć do Genewy samolotem rosyjskiego rządu.



– Unia Europejska zamyka przestrzeń powietrzną dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji i kontrolowanych przez Rosję, „w tym prywatnych odrzutowców oligarchów" – mówiła w niedzielę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.



Czytaj więcej w raporcie: Rosja napadła na Ukrainę