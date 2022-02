Już pół miliona uchodźców z Ukrainy. Najwięcej uciekło do Polski

Od początku rosyjskiej inwazji w zeszłym tygodniu z Ukrainy uciekło ponad 500 tys. osób, napisał na Twitterze Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi. Największa część uchodźców, 281 tys. osób, udała się do Polski.

Ponad 84 500 osób uciekających z Ukrainy znalazło się na Węgrzech, około 36 400 – w Mołdawii, ponad 32 500 – w Rumunii i ok. 30 tys. – na Słowacji – przekazała rzeczniczka UNHCR Shabia Mantoo, na której słowa powołuje się agencja AP.



Mantoo dodała, że reszta uciekających ze swego kraju Ukraińców znajduje się w nieustalonych państwach.



Kolejny pociąg, którym podróżowały setki uchodźców z Ukrainy, dotarł rankiem w poniedziałek do Przemyśla.

