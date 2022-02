Chłopiec we łzach. „Zostawiliśmy tatę w Kijowie” [WIDEO]

Rosjanie kontynuują inwazję na Ukrainę, a miliony dzieci przeżywają dramat wojny. Agencja Reutera opublikowała wideo z rozmowy dziennikarzy z chłopcem, którego zabrali do auta w połowie drogi między Kijowem a Lwowem. – Zostawiliśmy tatę w Kijowie, będzie teraz sprzedawał rzeczy i pomagał naszym bohaterom, naszej armii – relacjonuje mały Ukrainiec.

Według ONZ z Ukrainy uciekło już ponad pół miliona Ukraińców. Z kraju wyjeżdżają kobiety z dziećmi, co opisywaliśmy w relacji reportera portalu tvp.info z Ukrainy.



Media społecznościowe obiega teraz nagranie chłopca, który uciekł z rodziną z Kijowa.



Jak zaznacza, jego ojciec został w stolicy, gdzie będzie sprzedawał żywność, a być może również walczył za ojczyznę. Z trudem wypowiadał kolejne zdania, a łzy napływały mu do oczu.



Zobacz także: Ostrzał Mariupola. Rosjanie zabili sześcioletnią dziewczynkę



– Szliśmy około trzech godzin, wy nas uratowaliście. Myślałem, że będziemy iść przez dwa lub trzy dni. Myślałem, że będziemy iść cały dzień, ale nam pomogliście - zwrócił się do nagrywającego go dziennikarza.

Kyiv resident Mark Goncharuk, fleeing with others in a van toward the Ukrainian border, fights back tears as he talks about how his father stayed behind to help support the fight against the Russians pic.twitter.com/1PfiFv4U60 — Reuters (@Reuters) February 27, 2022

– Bardzo nie chciałam umrzeć i to się spełniło, bo bardzo tego chciałam. Płakałam. Bałam się – powiedziała z kolei reporterowi TVP na Ukrainie mała Kwitosława Bazuk -> zobacz TUTAJ.



Dziewczynka z Iwano-Frankiwska (na zachodniej Ukrainie) zaapelowała do Władimira Putina, by nie atakował jej kraju. – My jesteśmy pokojowym narodem i niczemu nie jesteśmy winni – zaznaczyła.



Zobacz także: Łzy w oczach. Ukraińska dziewczynka apeluje do Putina [WIDEO]



– Obudziliśmy się, czekałam i nagle słyszę mocne uderzenie. Przestraszyłam się. Wybiegliśmy na korytarz, żeby uratować się przed bombami – relacjonowała.