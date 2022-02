Rosjanie zrzucili na Ukrainę bomby próżniowe. Są zakazane konwencją genewską

Rosyjskie wojsko zrzuciło zakazane bomby próżniowe (termobaryczne) na Ochtyrkę w obwodzie sumskim na Ukrainie, 120 km na zachód od Charkowa. Poinformował o tym burmistrz miasta Pavlo Kuzmenko. Przypomniał, że bomby próżniowe są zakazane przez konwencję genewską.

Burmistrz Ochtyrki – o czym informuje agencja Unian – przekazał w oświadczeniu na Facebooku, że na miasto Rosjanie zrzucili zakazane bomby próżniowe, wysadzając w powietrze zbiorniki z ropą. „Wróg toczy nikczemną wojnę” – dodał.



Wskazał, że bomby próżniowe zakazane przez konwencję genewską. Jak podawał Unian, szef rady miejskiej Sum Dmytro Żywyckij oświadczył, że w poniedziałek o godzinie 11.30 w Ochtyrce najeźdźcy wysadzili składnicę ropy.



– Ze wszystkich stron na miasto kieruje się sprzęt wojskowy wroga. Jest ryzyko walk ulicznych! Bądźcie w bezpiecznym miejscu w domu, z dala od okien – zaapelował do mieszkańców.



W sobotę dziennikarz CNN Frederik Pleitgen informował, że armia rosyjska rozmieściła ciężki miotacz ognia TOS-1, który wystrzeliwuje rakiety termobaryczne, na południe od Biełgorodu.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3