Szydło bezlitosna dla Tuska. Mocny wpis europosłanki

Świat koncentruje się na walce z Rosją, a frakcja Donalda Tuska na walce z polskim rządem. Europejska Partia Ludowa, której przewodzi były premier RP, złożyła kolejny wniosek o sankcje dla Polski. „Zezwala pan na kolejne ataki na Polskę w czasie, gdy Polska działa na rzecz oporu przeciwko rosyjskiej agresji?” – zapytała w sieci europosłanka PiS Beata Szydło.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



Świat w końcu stawia Rosji opór. Pojawiają się sankcje i wysyłki broni… czyli wszystko to, o co rząd Zjednoczonej Prawicy apelował od wielu miesięcy.



Jak ujawnił Patryk Jaki, w tym czasie w Brukseli Europejska Partia Ludowa znów uderza w polski rząd. „Jak pan może wbijać nóż w plecy, kiedy Polska tyle zasobów angażuje w pomoc Ukrainie?” – napisał w mediach społecznościach europoseł.



Zobacz także: Tusk pisze o hańbie Niemiec. Internauci zaskoczeni



Teraz do sprawy odniosła się była premier RP. Beata Szydło zaapelowała do Donalda Tuska, by jako szef EPP nakazał podwładnym wycofanie wniosku o pozbawianie Polski pieniędzy w ramach rzekomej walki o „praworządność”.



„Czy zezwala pan na kolejne ataki na Polskę w czasie, gdy Polska działa na rzecz oporu przeciwko rosyjskiej agresji?” – zapytała.

Panie @donaldtusk, jako szef EPP niech Pan nakaże swoim podwładnym wycofanie wniosku o pozbawianie Polski pieniędzy w ramach rzekomej walki o „praworządność”. Czy zezwala Pan na kolejne ataki na Polskę w czasie, gdy Polska działa na rzecz oporu przeciwko rosyjskiej agresji? https://t.co/SfCSsnfVmk — Beata Szydło (@BeataSzydlo) February 28, 2022

Tusk chce interwencji KE wobec Polski

Gdy niektóre kraje UE nadal wahają się, jak zareagować na rosyjską inwazję na Ukrainę - to Polska po prostu pomaga z całych sił Ukrainie i Ukraińcom. Jestem dumna z postawy naszych służb i całego polskiego społeczeństwa. Jestem dumna, że jestem Polką. pic.twitter.com/rO0Plny5AR — Beata Szydło (@BeataSzydlo) February 26, 2022

źródło: Portal tvp.info

We wcześniejszych wpisach Szydło podkreślała, że cały świat powinien się teraz skupiać na dramatycznej sytuacji Ukraińców i robić wszystko, by im pomóc.w obliczu rosyjskiej agresji” – zaznaczała. „Dla całego świata Ukraina jest wzorem odwagi i poświęcenia w walce o wolność” – komentowała Szydło.Zobacz także: > Putin atakuje Ukrainę, a partia Tuska lobbuje za sankcjami przeciwko... Polsce [DOKUMENTY] Z opublikowanego dokumentu promowanego przez Europejską Partię Ludową dowiadujemy się, że chcą„Komisja wypełnia swoje obowiązki strażnika traktatów i niezwłocznie powinna zareagować na trwające w niektórych krajach naruszenia zasad praworządności, które powodują poważne zagrożenie dla interesów finansowych UE w związku z sprawiedliwą, legalną i bezstronną dystrybucją funduszy UE” – czytamy w dokumencie.