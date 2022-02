Ambasador Rosji: Władza ukraińska nie reprezentuje interesów i woli narodu ukraińskiego

Przed wybuchem rosyjskiej inwazji na Ukrainę portal wpolityce.pl rozmawiał z ambasadorem Rosji w Polsce. Redakcja zdecydowała się na opublikowanie rozmowy, by, jak podkreślają, pokazać obraz „rosyjskiej pychy i rosyjskiego kłamstwa”. – Ukraińcy to nie tylko naród bratni, prezydent Putin mówił wielokrotnie, że faktycznie są tym samym narodem. Chodzi nie o naród, ale o władze, o reżim – przekonywał dyplomata. Dziś jak nigdy widzimy jednak, że chodzi również o cywilów, którzy są masowo mordowani przez rosyjską armię.

„Tak, opublikowaliśmy zapis rosyjskiej pychy i rosyjskiego kłamstwa. I od razu tak to nazwaliśmy. To ważny dokument, Polacy muszą to wiedzieć” – pisze na łamach wpolityce.pl Michał Karnowski.



Dziennikarz wskazał, że gdy otrzymał złożoną przez pośrednika propozycję przeprowadzenia wywiadu z ambasadorem Rosji w Polsce, zawahał się. „Zarzuty, które padną przy tej okazji, są oczywiste i łatwe do przewidzenia” – stwierdził podkreślając, że rozmowa odbyła się 22 lutego.



„Każdy, kto jest naszym czytelnikiem, zna naszą działalność publiczną, nie może uczciwie zarzucić nam, iż nie wiemy, czym jest Rosja, jak działa. Od napaści na Gruzję przez Smoleńsk po walkę o wolność Ukrainy - zawsze stoimy po stronie prawdy” – dodał.



W wywiadzie ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew przekonywał, że władze Ukrainy nie reprezentują woli narodu.



„Zarówno Poroszenko, jak i Zełenski szli do wyborów pod hasłami pokoju, uregulowania kryzysu na wschodzie kraju, polepszenia stosunków z Rosją, a po dojściu do władzy robią coś zupełnie innego” – mówił przedstawiciel państwa, które kilka dni później brutalnie najechało niewinny i demokratyczny naród, bombardując przedszkola, sklepy i bloki mieszkalne.



„Czy naprawdę można mówić o jakimkolwiek zagrożeniu? Naszym zdaniem nie i cała ta nagonka jest po prostu wielką dezinformacją” – twierdził Andriejew, odnosząc się do informacji, że Moskwa szykuje ataki na Kijów.