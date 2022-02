Ukraina stworzyła obronę terytorialną… na wzór polskiego WOT

W sieci poinformowano, że Ukraina stworzyła nowy typ wojsk obrony terytorialnej. „Ich liczebność szacuje się na 60 tys. osób. Jest to kopia polskiego typu wojsk” – podkreślono. Co na to polscy internauci? „Info dla tych polityków i ich popleczników, którzy byli przeciwni powstaniu WOT. Gdzie jesteście?” – pytają.

Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Żołnierze i mieszkańcy dzielnie się bronią, ale jak donosi „The Washington Post”, do rosyjskiej inwazji mają dołączyć białoruskie wojska.



Za broń na Ukrainie chwyta więc coraz więcej osób. Stworzono wojska obrony terytorialnej. „Są to cywile, którzy przechodzą szkolenie wojskowe i mogą być zmobilizowani w ciągu jednego dnia do walki tylko we własnym mieście i regionie” – napisano.



Na wpis zareagowali przedstawiciele polskich terytorialsów. „WOT to idea pomocy sąsiadowi przez sąsiada, to idea obrony swojej małej ojczyzny, to terytorialność, która jest kluczem do sukcesu, bo doskonała znajomość terenu i lokalnych uwarunkowań daje olbrzymią przewagę nad przeciwnikiem!” – skomentowano na profilu WOT na Twitterze.

WOT to idea pomocy sąsiadowi przez sąsiada, to idea obrony swojej "małej ojczyzny", to terytorialność, która jest kluczem do sukcesu, bo doskonała znajomośc terenu i lokalnych uwarunkowań daje olbrzymią przewagę nad przeciwnikiem!#Terytorialsi #ZawszegOTowi #Zawszeblisko https://t.co/o3XpUYcWK9 — Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) February 28, 2022

Głos w sprawie zabrali również internauci.



Przypomnieli, że gdy w Polsce powoływano WOT, formacja i tworzący ją politycy byli ostro atakowani przez polityków opozycji. Prym wiedli tu działacze Platformy Obywatelskiej i Lewicy, którzy oceniali to jako niepotrzebne i nieprofesjonalne.



Po inwazji Rosji na Ukrainę, polski WOT cieszy się ogromnym zainteresowanie.



„Na skutek olbrzymiej liczby zgłoszeń do służby w WOT i zainteresowania formacją utraciliśmy zdolność odpowiedzi na bieżąco! Zapewniamy Was, że na wszystkie wnioski odpowiemy” - podkreślili terytorialsi.

Polski projekt WOT stanowił w dużym stopniu wzorzec dla rozwiązań przyjętych na Ukrainie. Niestety zaczęli dość późno. Za to błyskawicznie nadrabiają czas przechodząc bojową weryfikację struktur! https://t.co/4FYMaKiNCM — Wiesław Kukuła (@wieslawkukula) February 28, 2022

Info dla tych polityków i ich popleczników, którzy byli przeciwni powstaniu WOT. Gdzie jesteście? https://t.co/zjRmbvOl5j — Beata Sławińska (@BAwinska) February 28, 2022

60 000 wojsk terytorialnych wzorowanych na polskich jednostkach WOT skutecznie broni Ukrainy. Jeszcze jakieś oburzanko na „armię Macierewicza”? Może @MirekRozanski ? https://t.co/wWQSTz8Cqg — Irena Szafrańska (@ISzafranska) February 28, 2022

WOTy teraz beda w kazdym kraju, te same WOTy ktore opluwały w Polsce niemieckie media (pewnie wytyczne z Kremla) przynajmniej raz w miesiącu https://t.co/HlANQ3vIcE — Radosław Poszwiński �������� (@bogdan607) February 28, 2022

#mzf w tej wojnie jedną z kluczowych przewag Ukrainy są WOT stworzone na wzór Polski. https://t.co/0ECa2MFEAz — Petros Tovmasyan (@PetrosTovmasyan) February 27, 2022

Pokażcie to wszystkim politycznym popaprańcom, którzy chcieli to w Polsce zablokować. @MarcinPalade https://t.co/3zqaEiqcSA — Sebastian Tyszczuk (@Stysz) February 28, 2022

Czym polski WOT zajmuje się w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę?



Tomice na Mazowszu. Powstaje tu miejsce gdzie mogą być dyslokowani #uchodzcy z #ukraina

Od kilku dni nasi żołnierze z 6 Mazowieckiej Brygady OT wspierają przygotowanie tego miejsca.#Terytorialsi #6MBOT @MUW_RP#ZawszegOTowi #Zawszeblisko pic.twitter.com/Z7AQnLJjTl — Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) February 27, 2022

UWAGA❗️Na skutek olbrzymiej liczby zgłoszeń do służby w WOT i zainteresowania formacją utraciliśmy zdolność odpowiedzi na bieżąco!

Zapewniamy Was, że na wszystkie wnioski odpowiemy.

Żadne zapytanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

Więcej: https://t.co/S8Mis0Tvoh#Terytorialsi pic.twitter.com/tgmnPVTbiM — Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) February 27, 2022

W ostatnich dniach w trybie natychmiastowego stawiennictwa powołaliśmy żołnierz WOT z Podlasia, Lubelszczyny i Podkarpacia.

Odnotowaliśmy najwyższe w historii WOT współczynniki stawiennictwa!

Jesteśmy dumni z naszych żołnierzy!#Terytorialsi #ukraina #wojna #rosja pic.twitter.com/fqNc2smc1P — Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) February 26, 2022