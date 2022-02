Prezydent podpisał ustawę o wsparciu zakupu telewizyjnego dekodera

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą wsparcia gospodarstw domowych w zakupie dekodera umożliwiającego odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie – poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Chodzi o ustawę z 24 lutego o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Prezydent ustawę podpisał w miniony piątek.



W komunikacie Biuro Prasowe KPRP przypomniało, że Parlament Europejski i Rada zobowiązały państwa członkowskie UE do udostępnienia pasma 700 MHz (zakres 694-790 MHz) na potrzeby usług szerokopasmowych do 30 czerwca 2020 r. lub w uzasadnionych przypadkach najpóźniej do 30 czerwca 2022 r.



Zmiana zakresu częstotliwości (470-694 MHz zamiast 470-790 MHz)umożliwi podniesienie standardu usług na wyższy poziom.

W Polsce zmiana standardu nastąpić ma w czterech etapach: etap 1 - od 28 marca; etap 2 – od 25 kwietnia; etap 3 – od 23 maja i etap 4 – od 27 czerwca 2022 r.„Dla części gospodarstw domowych zmiana standardu będzie się wiązać z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy lub doposażenia użytkowanego w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej” – głosi komunikat.

Według szacunków Krajowego Instytutu Mediów 2,27 mln gospodarstw domowych w Polsce po zmianie standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej przy tym sprzęcie, który ma, straci możliwość odbierania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej.



„Celem ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. jest wsparcie gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych z zakupem odbiornika cyfrowego, który umożliwi odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC” – czytamy.





W komunikacie podkreślono, że świadczenie dla jednego gospodarstwa domowego – w wysokości 100 zł – będzie przyznawane na wniosek składany przez osobę uprawnioną przy pomocy formularza elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na stronie internetowej.Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można także składać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokonywanie płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia będzie możliwe do końca tego roku.Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.