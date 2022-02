„Architekt Putina” pod lupą włoskiej prokuratury. Skonfiskowano m.in. płótna Picassa

Prokuratura w Brescii wpisała do rejestru podejrzanych Lanfranco Cirillę, znanego jako „architekta Putina” oraz 44 oligarchów rosyjskich. 63-latek odpowie m.in. za fałszywe zeznania podatkowe i naruszenie kodeksu ochrony dóbr kultury – podają włoskie media.

Funkcjonariusze Korpusu Straży Skarbowej (Corpo della Guardia di Finanza) przezi dwa dni przeszukiwali dokładnie luksusową willę w Brescii na północy Włoch. Skonfiskowano płótna z dziełami takich artystów jak: Pablo Picasso, Paul Cezanne, Wassily Kandinsky, Giorgio De Chirico, Lucio Fontana.



To część mienia 63-letniego przedsiębiorcy i 44 oligarchów rosyjskich. Zarekwirowano także śmigłowiec Lanfranco Cirilli i ruchomości w willi na Costa Smeralda na Sardynii.



Cirillo urodził się w Treviso w Wenecji Euganejskiej. Znany jest jako „architekt Putina”, bo zaprojekował „pałac zimowy” dla rosyjskiego prezydenta na przylądku Idokopas nad Morzem Czarnym.



Jak wskazuje „Corriere della Sera”, Cirillo i Putin zawsze dementowali te doniesienia. W 2014 r. prezydent Rosji nadał Cirillo obywatelstwo rosyjskie.



Teraz włoska prokuratura prowadzi śledztwo ws. biznesmena, który jest podejrzewany o przestępstwa podatkowe. Prokurator z Brescii oskarża go m.in. o podanie nieprawdziwych informacji o dochodach i naruszenie kodeksu ochrony dóbr kultury.





Cirillo jest podejrzany o to, że w latach 2013-19 nie zapłacił urzędowi skarbowemu podatku w wysokości 50 mln euro i prał pieniądze.



W Moskwie miał swoją pracownię, w której, jak twierdził, „pracowało 2 tys. ludzi”. Wyjechał ze stolicy Rosji ze względu na chorą na raka córkę, która w 2019 r. zmarła. Według śledczych Cirillo nie przeniósł działalności do Rosji, ale zainwestował w zagraniczne firmy, aby uniknąć płacenia podatków we Włoszech.



„Jestem zaskoczony, że muszę zmierzyć się z tego rodzaju argumentami po tym, jak mieszkałem w Rosji przez ponad 20 lat” – powiedział Cirillo dziennikowi „Giornale di Brescia”.

źródło: corriere.it, ANSA

Następnie dodał: „Jestem dumny, że wykonałem ważne dzieła w Rosji, dając pracę dziesiątkom włoskim firm i dostarczając do domów wieluto, co najlepsze z włoskiej doskonałości”.