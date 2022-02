Wojna na Ukrainie. ONZ potwierdza, że zginęło ponad stu cywilów

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę odnotowano już 102 ofiary śmiertelne wśród ukraińskich cywilów. Poinformowała o tym w poniedziałek Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet w czasie sesji otwierającej obrady Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie.

RAPORT Wojna na Ukrainie



Bachelet przekazała także, że od początku konfliktu zostało rannych 304 cywilów.



Komisarz podkreśliła, że liczba ofiar śmiertelnych wśród osób cywilnych może być znacznie wyższa, niż oszacowano.



– Większość cywilów zginęło w rezultacie szeroko rozumianych eksplozji, włączając w to ostrzał z ciężkiej artylerii i wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, oraz w nalotach – powiedziała Bachelet.



Według raportu ONZ z Ukrainy z powodu rosyjskiej inwazji uciekło ok. 422 tys. osób, a jeszcze więcej zostało przesiedlonych w obrębie kraju.



Rada Praw Człowieka ONZ zgodziła się w poniedziałek na wniosek Ukrainy o zwołanie w tym tygodniu pilnej debaty na temat rosyjskiej inwazji, kilka minut po stwierdzeniu przez ukraińskiego wysłannika, że rosyjskie działania wojenne „mogą zostać zaliczone do zbrodni wojennych”. Wśród pięciu państw, które sprzeciwiły się zorganizowaniu debaty, były Rosja i Chiny.