Nowy ambasador Izraela objął placówkę w Polsce

Do Polski przybył nowy ambasador Izraela Jaakow Liwne (Yacov Livne) – poinformowała w poniedziałek ambasada Izraela. Wcześniej Liwne był szefem departamentu ds. Eurazji w izraelskim ministerstwie spraw zagranicznych, przedtem pełnił m.in. funkcję charge d’affaires placówki w Moskwie.

„Witamy w Polsce, Panie Ambasadorze! Dr Yacov Livne przybył do Warszawy i rozpoczął swoją misję ambasadora Izraela w Polsce” – ogłosiła na Twitterze izraelska placówka dyplomatyczna.



We wrześniu 2020 r. Liwne został nominowany przez izraelskie MSZ na stanowisko ambasadora w Warszawie, jednak była to jedna z wielu nominacji dyplomatycznych, która nie doczekała się akceptacji poprzedniego rządu. Powodem był konflikt wewnątrz koalicji.



Liwne został nominowany przez rząd na ambasadora w Polsce prawie rok później, czyli pod koniec czerwca zeszłego roku.

Liwne pracę w resorcie spraw zagranicznych Izraela rozpoczął w 1992 r. i od tego czasu zajmował szereg stanowisk w kraju i za granicą. Między innymi w latach 1994–1997 pełnił funkcję attache prasowego w ambasadzie w Moskwie, a w latach 1999–2003 był radcą ds. politycznych w ambasadzie w Niemczech.

W 2019 r. powrócił do Rosji i przez rok był tymczasowym charge d’affaires ambasady.



Dyplomata urodził się w Moskwie w 1967 r. i wyemigrował do Izraela w 1974 r. Jest wszechstronnie wykształcony – ma tytuł licencjata z fizyki, magistra z dziedziny stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i dyplomacji oraz doktorat z historii.



Poprzedni ambasador Izraela, Alexander Ben Zvi, został odwołany w listopadzie 2020 r. po roku pracy.