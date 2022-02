Na Ukrainę dociera broń. Kpią z Putina oraz pokazują filmy i zdjęcia

Ukraińcy publikują w sieci zdjęcia broni, która dociera do nich z wielu państw świata. Dzięki temu mogą lepiej bronić się przed rosyjską agresją. Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało w sieci nawet film wyśmiewający Władimira Putina i pokazujący liczne wojenne porażki rosyjskiej armii.

Trwa rosyjska agresja na Ukrainę, ale zaatakowany naród dzielnie się broni.



Naczelne dowództwo sił zbrojnych Ukrainy opublikowało film, na którym zlikwidowano rosyjski system rakietowy BUK, co spotkało się z uznaniem ukraińskiej armii.



„Wiecie, co z tym zrobić” – napisał na profilu ukraiński MON, apelując w ten sposób o rozpowszechnianie nagrania w sieci. Filmik pokazuje Władimira Putina z przeszłości, gdy był bardzo pewny siebie.



Zestawiono to z fotografiami zniszczonych przez ukraińskie wojska rosyjskich czołgów, wozów i zneutralizowanych żołnierzy.

Ви знаєте, що робити!������������



❗️Максимальний репост ❗️ pic.twitter.com/Qp48m4L73F — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 28, 2022

Talk about the Ukrainian morale pic.twitter.com/eZdHt957Zw — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 26, 2022

Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України: "Кацапів будемо гнать аж до Магадану", "На всіх фронтах, ми кращі як завжди","Беремо зброю, об'єднуємося, захищаємо народ України"���� pic.twitter.com/zVkNuW55l8 — ВОЇНИ УКРАЇНИ���� (@ArmedForcesUkr) February 28, 2022

Подивіться, як проста українська жіночка не побоялася окупантів.

Повне відеоhttps://t.co/1ttwMhYTDF pic.twitter.com/E2jMKL2uOE — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) February 28, 2022

В Харків зайшов довгоочікуваний конвой. Протитанкові засобі NLAW, SMAW-D, Javelin від союзників.

ПЗРК Stinger і дуже багато всяких смачних приправ для смажених асвабадітєлей. Рахунок йде на сотні штук кожної номенклатури. pic.twitter.com/JXHSM6ev4p — ВОЇНИ УКРАЇНИ���� (@ArmedForcesUkr) February 28, 2022

Dziennikarz „The Kiyv Independent” Illia Ponomarenko opublikował zdjęcie żołnierzy z Odessy, wyposażonych w najnowocześniejszą broń – przeciwpancernedostarczane przez Zachód.Podobnych fotografii z Ukrainy jest więcej.Siły zbrojne Ukrainy pokazały też wideo przedstawiające dzielnych żołnierzy oddziałów szturmowych.– krzyczą, pełni nadziei na pokonanie rosyjskiego agresora.„Chwycimy za broń, jednoczymy się, bronimy narodu Ukrainy” – podkreślają.Sieć podbija również nagranie dzielnej Ukrainki, która zbeształa rosyjskich najeźdźców.„Długo oczekiwany konwój przybył do Charkowa” – ujawniają siły zbrojne Ukrainy.