Czeczeński dyktator żąda wycofania zachodnich sankcji do... 31 lutego

Republika Czeczeńska jest gotowa do odwetu, jeśli premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef unijnej dyplomacji Josep Borrell nie wycofają się z sankcji nałożonych na Rosję – oświadczył czeczeński dyktator Ramzan Kadyrow. Jak poinformowała RIA Novosti, Kadyrow dał im czas do... 31 lutego.

Od czwartku trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Rosja zaatakowała z trzech kierunków: od południa z Krymu, od północy z Białorusi i od północnego wschodu z obwodu biełgorodzkiego. Według Pentagonu celem operacji jest obalenie władz na Ukrainie i zastąpienie ich rządem marionetkowym.



W niedzielę państwa zachodnie ogłosiły zaostrzone sankcje przeciwko Rosji za jej inwazję na Ukrainę. Zapowiedziano odcięcie niektórych rosyjskich banków od systemu SWIFT.



W reakcji na zachodnie sankcje oświadczenie wydał lider rosyjskiej Czeczenii, o czym poinformowała rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti. Kadyrow ostrzegł Zachód przed „ostrym odwetem” za „antyrosyjskie” sankcje. Kadyrow podał termin z datą, która nie istnieje (fot. Twitter/@rianru)

Rosyjska agencja podaje, że Kadyrow grozi odwetem, „jeśli premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i Josep Borrell nie wycofają swoich decyzji przed 31 lutego”.



Według lidera Czeczenów cały zestaw sankcji wobec Rosji jest tak absurdalny, że „możemy się tylko śmiać z tych bezowocnych prób”.



Kadyrow oświadczył, że jest skłonny „zamrozić wszystkie aktywa Johnsona w czeczeńskich bankach” i nałożyć embargo na wszystkie aktywa brytyjskich oligarchów w Aczchoj-Martanie. Podał „termin do 31 lutego”; do tego dnia Zachód ma wycofać sankcje wobec Rosji. Przypomnijmy, luty ma 28 dni.



Zdaniem lidera Czeczenii będzie to przykład dla innych państw, by „zastanowiły się, zanim w przyszłości nałożą jakiekolwiek sankcje” na Moskwę.



Czytaj więcej w raporcie: Rosja napadła na Ukrainę