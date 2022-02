Koronawirus – raport z 28 lutego 2022. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Polsce. W poniedziałek 28 lutego 2022 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6564 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby zmarł jeden pacjent z COVID-19. Wykonano 42 tys. testów.

KORONAWIRUS – RAPORT



W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8902 przypadkach infekcji i o śmierci 40 pacjentów z COVID-19. Tydzień temu, 21 lutego, MZ informowało o 22 267 przypadkach zakażenia i śmierci 378 pacjentów z COVID-19.



Do tej pory największą dzienną liczbę zachorowań potwierdzono w raporcie resortu zdrowia z 27 stycznia 2022 r.: 57 659. Najwięcej zgonów – w raporcie z 8 kwietnia 2021 r. – 954.





Koronawirus w Polsce 28.02.2022: ile zakażeń i zgonów?

Mamy 6 564 (w tym 670 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1217), wielkopolskiego (802), kujawsko-pomorskiego (614), pomorskiego (481), zachodniopomorskiego (461), dolnośląskiego (453), śląskiego (401), łódzkiego (391), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 28, 2022

Ilu zakażonych jest pod respiratorami?

źródło: Ministerstwo Zdrowia, portal tvp.info

Nowe potwierdzone przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego (1217), wielkopolskiego (802), kujawsko-pomorskiego (614), pomorskiego (481), zachodniopomorskiego (461), dolnośląskiego (453), śląskiego (401), łódzkiego (391), małopolskiego (337), lubuskiego (313), warmińsko-mazurskiego (266), lubelskiego (235), świętokrzyskiego (183), opolskiego (145), podlaskiego (119), podkarpackiego (98).48 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, jedna osoba zmarła z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.Od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się 5 667 054 osób, zmarło w sumie 111 317 zainfekowanych pacjentów.W szpitalach przebywa 13 024 pacjentów z COVID-19, w tym 841 chorych podłączonych do respiratorów.Resort przekazał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 26 507 łóżek i 2299 respiratorów.Na kwarantannie przebywa 91 748 osób. MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 5 057 169 zakażonych.Tydzień temu, 21 lutego, w szpitalach przebywało 16 483 pacjentów z COVID-19, w tym 1003 chorych podłączonych do respiratorów.