Ukraiński wokalista broni Kijowa. Zaśpiewał pieśń patriotyczną [WIDEO]

Lider ukraińskiego zespołu muzycznego, który przyłączył się do obrony kraju przed rosyjskimi atakami, zaśpiewał w Kijowie pieśń patriotyczną. Andrij „Grafit” Chływniuk w ten sposób motywuje swoich rodaków do odpierania napaści wroga.

Ukraiński wokalista Andrij Chływniuk od kilku dni nosi mundur wojskowy, by bronić ojczyzny przed napaścią rosyjskich wojsk. W niedzielę do mediów społecznościowych trafiło nagranie lidera grupy Boombox, znanej także w Rosji. Śpiewa on ukraińską pieśń patriotyczną, napisaną w 1914 r. przez kompozytora Stepana Charnetskiego.



Boombox to ukraiński zespół funky groove, założony w 2004 r. w Czerkasach.





This dude is Ukraine’s most popular hip hop singer. Also immensely popular in Russia.

This is how he spends his days now: https://t.co/StAMgpro5Q