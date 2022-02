„Krzyczałam, że nie chcę umierać”. Wstrząsający wywiad z małą Ukrainką

– Bardzo nie chciałam umrzeć i to się spełniło, bo bardzo tego chciałam. Płakałam. Bałam się – powiedziała reporterowi TVP na Ukrainie mała Kwitosława Bazuk. Dziewczynka z Iwano-Frankiwska (na zachodniej Ukrainie) zaapelowała do Władimira Putina, by nie atakował jej kraju. – My jesteśmy pokojowym narodem i niczemu nie jesteśmy winni – zaznaczyła.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy podało, że w konsekwencji rozpoczętej przez Rosję wojny zginęło już co najmniej 352 cywilów, w tym 14 dzieci.



Obecny na miejscu reporter TVP rozmawiał z jedną z przestrasznych dziewczynek.



– Obudziliśmy się, czekałam i nagle słyszę mocne uderzenie. Przestraszyłam się. Wybiegliśmy na korytarz, żeby uratować się przed bombami – powiedziała.



– Zabraliśmy kota i wszystko, co było niezbędne. Ubraliśmy się, założyliśmy kapcie, kurtki i pobiegliśmy do schronu – dodawała.



Jak mówi, krzyczała, że nie chce umierać i bardzo się bała. – Nie mogę przekazać tego słowami. Udało nam się zabrać kota, prawie wszystkie rzeczy i przyjechać do babci – zaznaczyła.



Zapytana o to, co chce przekazać liderowi Rosji odpowiedzialnemu za te tragiczne wydarzenia, stwierdziła: „Chcę przekazać Władimirowi Putinowi, że my jesteśmy pokojowym narodem i niczemu nie jesteśmy winni”.



