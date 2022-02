„Ciarki!” Poruszający film ukraińskiej armii podbija sieć [WIDEO]

Kijów jest pod całkowitą kontrolą ukraińskich wojsk. Podobnie ma wyglądać sytuacja wszystkich największych miast w kraju. „Glory to Ukraine (Chwała Ukrainie)” – napisano na portalu NEXTA TV i opublikowano kompilację wielu zdarzeń, bojowych i z ćwiczeń. Nagranie szybko podbiło serca internautów.

Rosji ponownie nie udało się przejąć kontroli nad żadnym z najważniejszych miast w Ukrainie – informuje Rada Najwyższa Ukrainy.



Przez całą noc rosyjscy żołnierze atakowali zarówno Kijów, jak i inne miasta. Równocześnie rano miały się rozpocząć rozmowy pokojowe na granicy ukraińsko-białoruskiej.



W sieci opublikowano film pokazujący wiele działań dzielnych ukraińskich żołnierzy.



„Pierwsze nagranie ze sławnym idi na ***j jakie znalazłem. Ale hymn ukraiński po tym jest niesamowity” – piszą internauci.



„Ukraińska armia, postawa społeczeństwa i państwa zasługuje na taki przekaz” – dodają.



Użytkownicy sieci chętnie rozpowszechniają nagranie w mediach społecznościowych. „Ciarki przechodzą” – podkreślają.



#Ukraine This dude is #Ukraine’s most popular hip hop singer. Also immensely popular in #Russia.

This is how he spends his days now: pic.twitter.com/gh75AUw8R8