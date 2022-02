Takiej zgodności nie było nigdy. Polacy miażdżą FIFA [KOMENTARZE]

FIFA nakazała Rosjanom grać na neutralnym terenie i bez hymnu, ale nie wyrzuciła ich ze światowych rozgrywek. „Kompromitacja FIFA” – napisał minister sportu Kamil Bortniczuk. „Łączy Nas Piłka, dzieli FIFA!” – ocenił europoseł PO Tomasz Frankowski. Oburzeni decyzją światowej federacji piłkarskiej są dziennikarze, artyści i zwykli Polacy, którzy publikują w sieci tysiące ostrych opinii. „Skorumpowana, załgana FIFA znów broni rosyjskich zbrodni” – piszą. Pytają też, jak federacja rozumie swoje hasła: „FAIR PLAY, RESPECT”.

Międzynarodowa Federacja Piłkarska ogłosiła w niedzielę, że mecze Rosjan mają odbywać się na neutralnym terenie, bez kibiców oraz flagi i hymnu rosyjskiego. Nie wykluczyła jednak Rosji ze światowych rozgrywek.



„Dzisiejsza decyzja FIFA jest dla nas nie do zaakceptowania. W sytuacji wojny na Ukrainie nie interesuje nas gra pozorów. Nasze stanowisko pozostaje bez zmian: reprezentacja Polski NIE ZAGRA z Rosją w meczu barażowym, niezależnie od nazwy rosyjskiej drużyny” – napisał prezes PZPN Cezary Kulesza.



Poinformował, że w związku ze skandaliczną decyzją FIFA PZPN wysłał pisma do wszystkich piłkarskich federacji w Europie.



„Przedstawiliśmy w nim nasze stanowisko i zachęciliśmy, aby stanęli u naszego boku. Bo tylko zjednoczeni będziemy silni. Żadnej pobłażliwości dla rosyjskiej agresji na Ukrainę!” – zaznaczył.



Angielska federacja piłkarska poinformowała już, że nie będzie rozgrywała spotkań z reprezentacją Rosji „w przewidywalnej przyszłości”.



„Rosjanie już występowali nie pod swoją flagą na igrzyskach w Tokio i Pekinie” – przypomniał minister sportu Kamil Bortniczuk. „W Tokio zrobili flagi ze strojów. W Pekinie dopinali flagi do rękawów kurtek. Kompromitacja FIFA…” – stwierdził.

Federacje piłkarskie Szwecji i Czech nadal odmawiają gry z Rosją, mimo stanowiska FIFA, która nakazała organizację domowych meczów tej reprezentacji na neutralnym terenie.



„Łączy Nas Piłka, dzieli FIFA! #StandWithUkraine” – napisał były piłkarz i europoseł PO Tomasz Frankowski.



Wiceszef MSWiA Błażej Poboży dodał z kolei: „Powiedziałbym po kibicowsku, co sądzę o FIFA i jej sankcjach, ale podobno mi nie wypada, więc z trudem, ale się powstrzymam”.



„Były już judaszowe srebrniki, teraz są fifowskie ruble” – napisał szef TVP Sport Marek Szkolnikowski.



„A może Anonymous powinno »zaopiekować się« stroną FIFA?” – pytają internauci. Sugerują, że postawa światowej federacji powinna zostać szybko „nagrodzona” przez największą grupę hakerów na świecie. Apelują o to do Anonymous na Twitterze i Facebooku.

Dzisiejsza decyzja FIFA jest dla nas nie do zaakceptowania. W sytuacji wojny na Ukrainie nie interesuje nas gra pozorów. Nasze stanowisko pozostaje bez zmian: reprezentacja Polski NIE ZAGRA z Rosją w meczu barażowym, niezależnie od nazwy rosyjskiej drużyny. #solidarnizukraina — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 27, 2022

A może #Anonymous powinno "zaopiekować się" stroną FIFA? — Marcin Palade (@MarcinPalade) February 27, 2022

Łączy Nas Piłka, dzieli FIFA!#StandWithUkraine — Tomasz Frankowski (@TFrankowski21) February 27, 2022

W związku z sytuacją na świecie, FIFA zaleca rozegranie meczów z udziałem reprezentacji Rosji na terenach nieskażonych po ataku nuklearnym. Zalecana jest gra w maskach gazowych i kombinezonach. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) February 27, 2022

Polacy murem za Ukrainą ��



Ankieta na stronie WP, czy popierasz decyzje PZPN, żeby nie grać meczu z Rosją. 23 tys. głosów i 98% odpowiedzi „TAK”! ���������� pic.twitter.com/xQcbgnFDp6 — Patryk Osowski (@Patryk_Osowski) February 27, 2022

Powiedziałbym po kibicowsku co sądzę o #FIFA i jej „sankcjach” ale podobno mi nie wypada więc z trudem ale się powstrzymam. — Błażej Poboży (@pobozy) February 27, 2022

Fifa wg NY Times proponuje granie, bez hymnu Rosji, bez kibiców i na neutralnym terenie. To niewiarygodne. Oni są rosyjskim okrętem wojennym, któremu trzeba powiedzieć, gdzie ma iść. — Michał Kołodziejczyk (@Michal_Kolo) February 27, 2022

Zrobiłem parę reklam FIFY po ich decyzji, że Rosja może grać, ale bez flagi. Myślę, że do tych złamasów bardzo pasują #FIFA #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/EQGW0Rsoa3 — Rafał Madajczak (@OjciecRedaktor) February 27, 2022

FIFA stwierdziła, że Rosyjska Reprezentacja w piłce nożnej może dalej występować, ale już bez flagi Rosji i hymnu...

Widzę, że skorumpowane władze FIFA też siedzą w kieszeni Putina. — Paweł Lisiecki ������‍��‍��‍�� (@lisieckipawel) February 27, 2022

FIFA po raz kolejny się skompromitowała. Sankcje na ruskich to jakiś żart. No cóż....pieniążki z Gazpromu nie śmierdzą. Wstyd i żenada.#FIFA #UkraineUnderAttack — Marcin Tulicki ���� (@TulickiMarcin) February 27, 2022

Często marudzę na wiele rzeczy dot. Polski, polskich instytucji i Polaków, ale teraz naprawdę dużo rzeczy robimy dobrze.



Mobilizacja polityczna wokół Ukrainy.

Niebywała pomoc społeczna dla Ukraińców.

FIFA króciutko wyjaśniona ws. piłki nożnej.



Duma. Oby jak najczęściej. 🤝 🇵🇱 — Jakub Krupa (@JakubKrupa) February 27, 2022

FIFA: Rosja może grać nie jako "Rosja", ale "Football Union of Russia (RFU)".



FIFA to płatni zdrajcy pachołki Rosji. pic.twitter.com/4bqbmqijk4 — Jacek Gądek (@JacekGadek) February 27, 2022

Czyli co?

FIFA ustaliła, że reprezentacja Rosji wystąpi w barażach pod nazwą "zielone ludziki". — Ryszard Makowski (@RychoM) February 27, 2022

Z wyliczeń kadrowego wynika, ża na dziś jest trzech agresorów: Rosja, Białoruś i FIFA. Kogoś pominął? — Centrala Rybna (@CentralaRybna) February 27, 2022

Hej @FIFAcom czy wy jesteście normalni!?!

Reprezentacja Rosji bez flagi i hymnu, na obcym terenie będzie walczyć o mundial!

Jesteście jak #PutinIsaWarCriminal on też na Krym w 2014 roku wysłał ludzi bez flagi, bez hymnu i na obycy teren!#MacieKrewNaRekach #RussiaInvadesUkraine — Gdański Komisarz (@MalaSycylia) February 28, 2022

FIFA wprowadza symboliczne i godne pożałowania sankcje na Rosję i nie wyklucza jej z rozgrywek. FAIR PLAY, RESPECT - coś to znaczy dla władz FIFA? Ta wojna będzie katastrofą nie tylko Putina, ale także działaczy FIFA i innych ludzi, którzy odwracają się plecami do pożogi wojennej — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) February 27, 2022