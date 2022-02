5300 zabitych Rosjan, zniszczona potężna ilość sprzętu. Nowe dane ze sztabu Ukrainy

Ukraińskie wojsko od początku inwazji wyeliminowało około 5300 żołnierzy rosyjskich i zniszczyło znaczne ilości sprzętu najeźdźców – poinformowała w poniedziałek rano wiceminister obrony Ukrainy Anna Malyar.

Malyar przekazała we wpisie na Facebooku informacje o całkowitych szacunkowych stratach po stronie wroga. Dane obejmują okres od czwartku 24 lutego, kiedy Rosja rozpoczęła inwazję, do poniedziałku do godziny 6 rano.



Według sztabu ukraińskie siły zniszczyły 29 rosyjskich samolotów, 29 helikopterów, 191 czołgów, 816 bojowych wozów opancerzonych, 74 działa, jeden system rakietowy BUK, 21 systemów Grad, 291 innych pojazdów mechanicznych, 60 cystern, dwa statki, pięć mechanizmów obrony powietrznej, trzy bezzałogowe statki powietrzne i zabiły około 5300 żołnierzy rosyjskich.



Wiceminister obrony dodała, że podawane informacje nie są dokładne i będą doprecyzowywane, ponieważ walki trwają i przede wszystkim na nich skupiają się dowódcy. Dodała, że precyzyjne informacje spływają po zakończeniu bitew, które trwają bardzo długo.





źródło: portal tvp.info

Wojska rosyjskie atakują lotniska wojskowe i cywilne, punkty dowodzenia, obiekty obrony przeciwlotniczej, ważne obiekty infrastruktury, miasta i oddziały wojsk ukraińskich – podkreślił sztab ukraiński. Łamiąc prawo międzynarodowe, siły rosyjskie uderzyły rakietami w domy mieszkalne w Żytomierzu (środkowa część kraju) i Czernihowie (na północy).Sztab informuje, że z powodzeniem udaje się odpierać ataki jeszcze na dojazdach do miast, zmuszając przeciwnika do rezygnacji z natarcia. „Według stanu z dzisiaj tylko jedna z ukraińskich brygad zniszczyła ogniem artyleryjskim ponad pięć kolumn sprzętu wojskowego i żołnierzy przeciwnika” – napisano.Sztab podkreśla, że siły rosyjskie są zdemoralizowane i odnoszą duże straty, dochodzi do dezercji i niesubordynacji. „Obrońcy Ukrainy kontynuują zdecydowaną obronę” – zaznaczono.