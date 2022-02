Co nas czeka w tym tygodniu? Najnowsza prognoza IMGW

W ciągu najbliższych kilku dni Polska będzie znajdowała się pod wpływem wyżu. Jak powiedziała Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW–PIB, do kraju napływa suche powietrze. Kolejny front z opadami spodziewany jest w najbliższy czwartek.

– W poniedziałek strefa zachmurzenia umiarkowanego i dużego na południu Polski nadal będzie obecna, jednak zacznie się zmniejszać. W Karpatach może jeszcze spaść od 2 do 5 cm świeżego śniegu. Na pozostałym obszarze kraju będzie słonecznie, tylko lokalnie możliwe jest zachmurzenie małe. Rano na zachodzie spodziewana jest zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów – powiedziała Dąbrowska.



– Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. na Suwalszczyźnie i w kotlinach sudeckich do około 5–6 na Wybrzeżu Zachodnim. Na przeważającym obszarze kraju będą to 3–4 st. W rejonach podgórskich Karpat prognozowane są -2 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół z kierunków wschodnich. W górach może być porywisty, wywołujący zawieje i zamiecie śnieżne – dodała.





Najcieplej na Półwyspie Helskim

W nocy chmury będą obecne głównie na południowo-wschodnich krańcach Polski. Tam też może popadywać słaby śnieg.



Na przeważającym obszarze kraju od -7 do -2 st.





źródło: pap

Najcieplej będzie na Półwyspie Helskim, -1 st. W rejonach podgórskich prognozowane jest od -10 do -9 st. Lokalnie nie są wykluczone mgły, szczególnie na Pomorzu i w kotlinach górskich, ograniczające widzialność do 100 metrów.Według wstępnych prognoz IMGW podobna pogoda może utrzymać się do czwartku, kiedy przez Polskę przejdzie front atmosferyczny z towarzyszącymi mu chmurami i opadami deszczu oraz śniegu. Końcówka tygodnia ma już być pogodna.