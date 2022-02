Ostrzał Mariupola. Rosjanie zabili sześcioletnią dziewczynkę

Ranną w wyniku ostrzału portowego Mariupola dziewczynkę przewieziono do szpitala, gdzie pomimo interwencji lekarzy zmarła – poinformowała w poniedziałek agencja Ukrinform. To kolejne dziecko, które zginęło w rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

RAPORT Wojna na Ukrainie



– Pokaż to Putinowi. Oczy tego dziecka i płaczących lekarzy – powiedział w rozmowie z dziennikarzem agencji lekarz z Ukrainy.



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy podało w niedzielę, że w konsekwencji rozpoczętej przez Rosję w czwartek wojny zginęło 352 cywilów, w tym 14 dzieci.



W wyniku rosyjskich ataków rannych zostało także 1684 cywilów, w tym 116 dzieci.



– Rosja ostrzeliwuje korytarze humanitarne, ignorując nasze prośby o umożliwienie ewakuacji kobiet, dzieci, sierot i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W rezultacie tych działań ranni zostali cywile – powiedziała Iryna Wereszczuk, wicepremier Ukrainy ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych, cytowana w poniedziałek przez agencję Ukrinform.



W niedzielę sekretarz kijowskiej rady miejskiej Wołodymyr Bondarenko poinformował, że w Kijowie rosyjscy dywersanci zaatakowali rodzinę z trojgiem dzieci; rodzice i córka nie żyją, dwoje dzieci jest w szpitalu – przekazał.



"Vladimir Putin, get out of my country!" - Lerochka, 6 years old pic.twitter.com/8m06SWuLfq

❗️Injured children in #Ukraine appealed to #Putin and asked him to remove their occupiers from their homeland.



How do you think, Putin will hear this? pic.twitter.com/eI56j4L2i7