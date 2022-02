Rosjanie walczą z „agresywną dyktaturą Putina”. Powstał Antywojenny Komitet

Antywojenny Komitet Rosji utworzyła grupa rosyjskich opozycjonistów i naukowców, w tym Michaił Chodorkowski, w celu walki z „agresywną dyktaturą Putina”, która rozpętała wojnę na Ukrainie – informuje portal Insider.

W skład Komitetu wchodzą m.in. szachowy mistrz świata Garri Kasparow, ekonomiści, historycy, przedsiębiorcy, pisarz Wiktor Szenderowicz i krytyczny wobec Kremla polityk Dmitrij Gudkow.



Komitet zaapelował do rządów państw świata o zajęcie zdecydowanego stanowiska wobec osób odpowiedzialnych za łamanie prawa międzynarodowego, a „wszystkich prawdziwych patriotów Rosji” wezwał do zjednoczenia się w walce z „agresywną dyktaturą Putina” niezależnie od politycznych sporów czy osobistych sympatii.



Członkowie Komitetu napisali w oświadczeniu, że jako obywatele Federacji Rosyjskiej wbrew swojej woli stali się odpowiedzialni za złamanie międzynarodowego prawa, agresję wojenną i masową śmierć ludzi. Podkreślają, że uczestników agresji – opracowujących plany generałów i polityczne kierownictwo Rosji – należy nazwać przestępcami wojennymi.





