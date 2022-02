400 najemników Kremla w Kijowie. Mają jeden cel: zabić prezydenta i członków rządu

Kreml wysłał do Kijowa ponad 400 najemników z tzw. grupy Wagnera, by zamordowali prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i członków ukraińskiego rządu – podał brytyjski dziennik „The Times”.

„Ponad 400 rosyjskich najemników działa w Kijowie, by na rozkaz Kremla zamordować prezydenta Zełenskiego i członków jego rządu oraz przygotować grunt pod przejęcie władzy przez Moskwę” – poinformowała gazeta.



Informacja o misji wagnerowców dotarła do ukraińskiego rządu w sobotę rano, a kilka godzin później Kijów ogłosił godzinę policyjną.



Tzw. grupa Wagnera to prywatna rosyjska firma wojskowa należąca do zaufanego współpracownika Władimira Putina – oligarchy Jewgienija Prigożyna. Działa ona jako „długie ramię” Kremla i jest wysyłana do miejsc konfliktów, w które Rosja oficjalnie nie jest zaangażowana.



Od połowy grudnia zeszłego roku wagnerowcy są objęci unijnymi sankcjami za tortury, egzekucje i zabójstwa m.in. w Libii, Syrii i Donbasie.



Czytaj więcej w raporcie: Rosja napadła na Ukrainę



W czwartek 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę niszcząc obiekty infrastruktury wojskowej oraz budynki mieszkalne w różnych częściach kraju. Na Ukrainie wprowadzono stan wojenny i ogłoszono powszechną mobilizację.



Ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłycia poinformował w niedzielę, że od początku wojny straty rosyjskiego wojska wyniosły 4300 osób, a ponad 200 żołnierzy dostało się do niewoli.