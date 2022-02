Białoruskie wojska wkroczą na Ukrainę? Nowe nagranie z obwodu brzeskiego [WIDEO]

Białoruś przygotowuje się do wysłania swoich wojsk na Ukrainę – donosi dziennik „Washington Post”, powołując się na źródła w Białym Domu i zaznacza, że reżim Aleksandra Łukaszenki ma przyłączyć się do rosyjskiej inwazji już w poniedziałek. Dziennikarz Tadeusz Giczan opublikował w sieci nagranie, na którym widać białoruski konwój w Kobryniu nieopodal ukraińskiej granicy.

Białoruski reżim od początku wojny na Ukrainie wspiera Moskwę. Pod pretekstem wspólnych ćwiczeń na Białorusi wojska Kremla zaatakowały z północy; wskutek tego manewru znacznie skrócono drogę do stolicy – Kijowa. UE zapowiada nałożenie na Białoruś sankcji za wspieranie działań wojennych.



Dziś mają rozpocząć się negocjacje ukraińsko-rosyjskie na granicy Ukrainy z Białorusią w pobliżu rzeki Prypeć. Na rozmowach obecni będą jako obserwatorzy przedstawiciele Białorusi.



Jak donosi dziennik „Washington Post”, powołując się na niewymienionego z nazwiska amerykańskiego urzędnika, wojsko białoruskie może już dziś przyłączyć się do inwazji na Ukrainę, aby pomóc swojemu sojusznikowi, Moskwie.



Dziennikarz Tadeusz Giczan opublikował w sieci nagranie, na którym widać białoruski konwój w Kobryniu nieopodal ukraińskiej granicy. Jak opisuje, to 38. Brygada Desantowo-Szturmowa armii białoruskiej. „Większość pojazdów jest oznaczona czerwonymi kwadratami – ma to sens, jeśli Łukaszenko zamierza włączyć się do wojny”.

Alarming video from the western part of the Belarusian-Ukrainian border. A convoy of 38th Air Assault Brigade of the Belarusian army (not Russian) near Kobryn in Brest region. Most of the vehicles are marked with red squares - makes sense if Lukashenko is about to join the war. pic.twitter.com/mKZr7frDoD