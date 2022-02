„Pokaż to Putinowi”. Rosjanie cofają się przed wojskiem, strzelają do kobiet i dzieci

– Pokaż to Putinowi. Oczy tego dziecka i płaczących lekarzy – powiedział w dziennikarzowi agencji Ukrinform lekarz ze szpitala w Mariupolu, gdzie chwilę wcześniej medycy przegrali walkę o życie sześcioletniej dziewczynki rannej w wyniku ostrzału miasta. Według wicepremier Iryny Wereszczuk rosyjska armia ostrzeliwuje korytarze humanitarne i ewakuujące się nimi kobiety z dziećmi oraz niepełnosprawnych. Gorzej żołnierzom Putina idzie w starciu z wojskiem. Armia Ukrainy wyparła ich z miasta Wołnowacha w Donbasie.

Mariupol, gdzie rosyjskie pociski zabiły sześcioletnie dziecko, nie jest jedynym miastem, w którym ostrzeliwane są obiekty cywilne. W poniedziałek nad ranem rakieta uderzyła w budynek mieszkalny w Czernihowie, powodując pożar, w rezultacie którego ranna została jedna kobieta.



Ukraińska państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych informowała już wcześniej o ostrzale przez rosyjskie wojska znajdujących się w mieście przedszkoli, szpitali i budynków mieszkalnych. Władze obwodowe w Czernihowie oświadczyły wówczas, że Rosja używa do ostrzału miasta systemów rakietowych Grad.



Wybuchy pocisków słyszano także w Charkowie i Kijowie.



Wicepremier Ukrainy ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych Iryna Wereszczuk poinformowała, że „Rosja ostrzeliwuje korytarze humanitarne, ignorując nasze prośby o umożliwienie ewakuacji kobiet, dzieci, sierot i osób o ograniczonej sprawności ruchowej”. Również w wyniku tych ostrzałów ranne zostały kobiety i dzieci.



– Szkoda, że kiedyś ci ludzie uważali Rosjan za swoich braci i siostry – dodała Wereszczuk.





Rosja ostrzelała nawet szpital dziecięcy

Według Ludmyły Denisowej, ukraińskiej rzeczniczki praw człowieka, „wróg z niespotykaną brutalnością niszczy domy, szpitale, przedszkola i szkoły”. Rosjanie ostrzelali szpital dziecięcy w Kijowie, w wyniku czego zginęło jedno dziecko, a cztery inne zostały ranne.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy podało w niedzielę, że w konsekwencji rozpoczętej przez Rosję w czwartek wojny zginęło 352 cywilów, w tym 14 dzieci. Rannych zostało 1684 cywilów, w tym 116 dzieci.Doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowicz przekazał, że ukraińskiej armii udało się wyprzeć wojska rosyjskie z miasta Wołnowacha w Donbasie.

– Wołnowacha była zajęta przez wroga, ale dzięki kontratakowi naszych sił wojska Rosji zostały z miasta wyparte, znajdują się tam teraz żołnierze Ukrainy – powiedział Arestowicz. Zanim Rosjanie wtargnęli do Wołnowachy, ostrzeliwali także i to miasto, zabijając 15 cywili.



Arestowicz dodał, że najcięższe walki toczone były w niedzielę pod Kijowem, gdzie rosyjskie wojska próbowały wedrzeć się do Buchy i Irpienia. – Wyjechali, czekają na polach i stale otrzymują od nas „przesyłki” – poinformował.



Wskazówki, jak walczyć z wrogiem, przekazuje obywatelom obrona terytorialna.



„W kontekście doniesień o przybywaniu kolumn okupantów z północnej Ukrainy wzywamy do zorganizowanego oporu ludności cywilnej” – napisano na stronie tej formacji na Facebooku.



„Po otrzymaniu informacji o kierunku ruchu wrogich wojsk blokujcie drogi w każdy możliwy sposób, wysadzajcie mosty. Kiedy kolumna się zatrzyma, rzucajcie w nią koktajlami Mołotowa i strzelajcie z broni ręcznej. Nagrywajcie filmy schwytanych w bitwie więźniów, to demoralizuje okupantów – poinstruowała cywilów obrona terytorialna.





„Kobiety i młodzież powinny rozmieszczać plakaty wzdłuż ruchu kolumny: »Tu czeka cię tylko śmierć«. Nie bójcie się - oni bardziej boją się was. Wygramy! – wskazano w komunikacie.



W czwartek 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę, niszcząc obiekty infrastruktury wojskowej i budynki mieszkalne w różnych częściach kraju. Na Ukrainie wprowadzono stan wojenny i ogłoszono powszechną mobilizację.



Według ukraińskich danych straty po stronie rosyjskiej wyniosły ponad 4 tys. poległych żołnierzy.