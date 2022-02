PZPN zwrócił się do wszystkich federacji w Europie. Kolejne dołączają do bojkotu

Prezes Cezary Kulesza tuż przed północą w niedzielę poinformował na Twitterze, że w związku „ze skandaliczną decyzją FIFA” PZPN wysłał pismo do wszystkich piłkarskich federacji w Europie. „Zachęciliśmy, aby stanęli u naszego boku” – dodał.

RAPORT Wojna na Ukrainie



Międzynarodowa Federacja Piłkarska ogłosiła w niedzielę, że mecze Rosjan mają odbywać się na neutralnym terenie, bez kibiców oraz flagi i hymnu rosyjskiego, a także bez używania nazwy „Rosja”. FIFA nie wyklucza jednak znacznie surowszych sankcji w najbliższym czasie, w tym potencjalnego wykluczenia z rozgrywek, jeśli sytuacja nie ulegnie szybkiej poprawie.



Dotychczasowe decyzje federacji zostały jednak przyjęte w piłkarskiej Europie z rozczarowaniem.



24 marca polscy piłkarze mieli zagrać z Rosją w Moskwie w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata. PZPN już w sobotę zapowiedział, podobnie jak polscy piłkarze, że nasi reprezentanci w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę nie zamierzają grać ze Sborną.



W niedzielę polska federacja podtrzymała swoje zdecydowane stanowisko. A tuż przed północą prezes Kulesza poinformował o dalszych krokach.

