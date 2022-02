Zełenski: rozmawiałem z Dudą, Johnsonem i von der Leyen

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w nocy z niedzieli na poniedziałek o swojej rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem i przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen. Z tą ostatnią miał m.in. rozmawiać o członkostwie Ukrainy w UE.

WOJNA NA UKRAINIE



„Rozmawiałem z premierem Borisem Johnsonem i prezydentem Andrzejem Dudą o obecnej sytuacji bezpieczeństwa. Zgodziliśmy się co do dalszych kroków w sprawie przeciwstawienia się agresorowi” – napisał na Twitterze w nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Talked to ���� Prime Minister @BorisJohnson and ���� President @AndrzejDuda about the current security situation. Agreed on further joint steps to counter the aggressor. Anti-war coalition in action!