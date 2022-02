Szef OBWE Zbigniew Rau wzywa do zawieszenia broni i przepuszczenia pomocy humanitarnej

OBWE wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni na Ukrainie i pozwolenie organizacjom humanitarnym na udzielenie pomocy - zaapelował w niedzielę minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz przedstawiciele 46 państw OBWE.

WOJNA NA UKRAINIE



„Pomoc humanitarna dla Ukrainy jest kluczowa. Starcia zbrojne muszą się zakończyć” – napisano na Twitterze na profilu polskiego przewodnictwa OBWE.

Women and children caught in Kyiv by outbreak of hostilities need our help. As the Chairman-in-Office I call for an immediate ceasefire to let evacuate suffering civilians and deliver humanitarian aid to the city. https://t.co/CT0PtDBnIS